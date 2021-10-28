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Шымкент
Информация по пожару в торговом доме «Нурсити»
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danilov 28 Октября 2021 в 10:21:31
27 октября 2021 года в 22 часов 07 минуты на пульт «101» поступило сообщение о загорании торгового доме «Нурсат сити», расположенного в микрорайоне Нурсат Каратауского района г.Шымкент.
По данному сообщению первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия через 7 минут, в 22.14, по прибытию было установлено, что горела наружная обшивка торгового дома площадью около 50 кв.м.
Водоснабжение участков осуществлялось от пожарных гидрантов расположенных на расстоянии 50 м.
Пожар локализован в 22 часов 25 минут и полностью ликвидирован в 22 часов 40 минут. Площадь пожара составила 50 кв.м.
Жертв и пострадавших нет. Причины и размер материального ущерба выясняются.
Всего привлечено 26 сотрудников и 6 единиц пожарной техники Департамента по ЧС г.Шымкент, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф, 3 сотрудника и 5 единиц техники Департамента полиции, 1 бригада аварийная службы электросети.
Объект введен в эксплутацию 20.12.2020 году. Взят на учет в 2021 году. В связи с мораторием проверка не проводилась, так как субъект предпринимательства относится к малому предпринимательству.

Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент
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  Lokki 28.10.2021 в 11:17:03   # 785711
Quote:
3 сотрудника и 5 единиц техники Департамента полиции

Это как? кто-то приехал на двух машинах?
Quote:
В связи с мораторием проверка не проводилась, так как субъект предпринимательства относится к малому предпринимательству.

Торговый центр в 3 яруса общей площадью около 3000 м2 это субъект малого предпринимательства? Вот комок на улице это малый бизнес. А ТРЦ в Нурсате это ну никак не малый бизнес. Там капитальных вложений под ярд тенге, и ежемесячная аренда в пару десятков миллионов. так что там обороты мама не горюй. И на таких объектах проверки должны проводиться. А у нас все наоборот.
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