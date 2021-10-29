Семья погибшего рабочего заявила о нарушении мер безопасности на стройке в Шымкенте

Глава строительной компании пообещал передать семье погибшего ключи от однокомнатной квартиры.Женщине с четырьмя детьми однокомнатную квартиру! Щедро отвалил!
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danilov 29 Октября 2021 в 18:17:44
Глава строительной компании пообещал передать семье погибшего ключи от однокомнатной квартиры.
Упавший с шестого этажа многоэтажки в Шымкенте Динмукан Акылбаев скончался, не приходя в сознание. 38-летний мужчина работал монтажником опор крана. Родственники погибшего боятся, что строительная компания не понесёт ответственности, сообщает "31 канал".
23-летняя Акнур Акылбаева осталась одна с четырьмя детьми. Женщина до сих пор не может поверить в случившееся. По словам близких погибшего, на стройке, где он работал, не соблюдались требования безопасности. Мать Динмукана Акылбаева утверждает, что между этажами строящейся многоэтажки не была установлена защитная сетка.
"Приходил сын главы строительной компании. Говорил, что ему нет дела до нашей трагедии. Что отца его не посадят, потому что они откупятся деньгами, полученными за продажу квартир", – рассказала мать покойного Бекзада Сексенбаева.
Родственники погибшего написали заявление в правоохранительные органы. Они подчеркнули, что руководитель строительной компании пришёл навестить их лишь после того, как узнал о прибытии съёмочной группы и репортёров. Нурпеис Анарбеков извинился за слова своего сына и предложил дождаться результатов следствия.
"Возбуждено уголовное дело. Никто его закрывать не будет. Сейчас идёт следствие. Теперь немного потерпите", – сказал глава строительной компании.
Нурпеис Анарбеков пообещал передать в ближайшие дни ключи от однокомнатной квартиры супруге погибшего.
В трудовой инспекции заверили, что после получения результатов следствия и необходимых документов начнётся проверка.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Конечно ничего не заменит погибшего.
Согласен со Стариком.
Хоть бы 3 комнатную дали. Компания не обеднеет.