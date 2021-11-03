1 ноября около 19:10 Н. Абильдаев, Е. Файзуллаев, Ж. Аштаев, находясь у входа в специальный приемник административно арестованных Департамента полиции города Шымкент, нарушая режим порядка (прием передачи осуществляется в дневное время), из хулиганских побуждений замазали грязью камеры видеонаблюдения контрольно-пропускного пункта, ковыряли палкой дверной глазок и били входную дверь, а также своими действиями оскорбляли сотрудников полиции. Кроме того, указанные граждане оказали неповиновение законному требованию сотрудников полиции о прекращении хулиганских действий.

пресс-служба ДП Шымкента