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danilov 03 Ноября 2021 в 16:31:12
По словам Бахытжан Торегожиной, в Шымкенте за тремя активистами – Ерланом Файзуллаевым, Жанмуратом Аштаевым и Нуржаном Абдильдаевым, которые хотели поехать в Нур-Султан на ас, велось наружное наблюдение.
Их (2 ноября. – Прим. ред.) полиция задержала из-за сделанной ими передачи для Айны Бакеевой, которая отбывает административный арест в ИВС Шымкента, – написала активистка на своей странице в Facebook.
Quote:
1 ноября около 19:10 Н. Абильдаев, Е. Файзуллаев, Ж. Аштаев, находясь у входа в специальный приемник административно арестованных Департамента полиции города Шымкент, нарушая режим порядка (прием передачи осуществляется в дневное время), из хулиганских побуждений замазали грязью камеры видеонаблюдения контрольно-пропускного пункта, ковыряли палкой дверной глазок и били входную дверь, а также своими действиями оскорбляли сотрудников полиции. Кроме того, указанные граждане оказали неповиновение законному требованию сотрудников полиции о прекращении хулиганских действий.
пресс-служба ДП Шымкента
пресс-служба ДП Шымкента
https://www.zakon.kz/5089289-zamazali-kamery-i-lomali-dver-troih.html
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