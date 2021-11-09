К отключениям света акимат просит отнестись с пониманием

С пониманием чего, простите? У нас что нагрузка и потребление вдруг раз, и выросло на порядок? прям так и не спрогнозируешь? Потребителей вдруг стало в разы больше или что? Или опять все проебали? Ребята-монополисты это рынок. Раз у вас растет число потребителей значит расширяйте мощности своих подстанций, линий и пр. это же все сидит в тарифе! вы это тариф, сука, каждый год поднимаете! Почему я плачу по полному тарифу и должен сидеть без света из-за того что Кегок не чешется и не модернизирует и не расширяется, хотя деньги на это исправно берет? Это не мои проблемы. И понимать здесь нечего.