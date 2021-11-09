К отключениям света акимат просит отнестись с пониманием

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danilov 09 Ноября 2021 в 09:55:36
В связи с этим, АО «Kegoc» регулирует нагрузку напряжения на шинах ВЛ-220 кВ, с временным отключением линий 110 кВ. Это способствует безаварийной работе магистральных линий 500 кВ и 220 кВ, сообщает Управление энергетики.
Акимат Шымкента просит жителей отнестись с пониманием и приносит извинения за временные неудобства.
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Газа нет, света нет но вы держитесь!
alpha_portal 09.11.2021 в 11:05:21 # 786159
Цитата: Lokki от 09.11.2021 06:26:11Греются люди, на электричестве готовят - вот и потребление выросло.А платите вы за потребленную ЭЭ. Вы же не платите, если счетчик у вас стоит. Да, в тариф закладываются ремонт и эксплуатация, но как-то хило влияет качество услуг на этот тариф. Лукаво.
С пониманием чего, простите? У нас что нагрузка и потребление вдруг раз, и выросло на порядок? прям так и не спрогнозируешь? Потребителей вдруг стало в разы больше или что? Или опять все проебали? Ребята-монополисты это рынок. Раз у вас растет число потребителей значит расширяйте мощности своих подстанций, линий и пр. это же все сидит в тарифе! вы это тариф, сука, каждый год поднимаете! Почему я плачу по полному тарифу и должен сидеть без света из-за того что Кегок не чешется и не модернизирует и не расширяется, хотя деньги на это исправно берет? Это не мои проблемы. И понимать здесь нечего.