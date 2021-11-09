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Шымкент
К отключениям света акимат просит отнестись с пониманием
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danilov 09 Ноября 2021 в 09:55:36
На сегодняшний день, из-за нехватки газа, потребление электроэнергии в Шымкенте выросло до максимума.
В связи с этим, АО «Kegoc» регулирует нагрузку напряжения на шинах ВЛ-220 кВ, с временным отключением линий 110 кВ. Это способствует безаварийной работе магистральных линий 500 кВ и 220 кВ, сообщает Управление энергетики.
Акимат Шымкента просит жителей отнестись с пониманием и приносит извинения за временные неудобства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 09.11.2021 в 10:36:01   # 786156
Мы не можем решить с газом и его адекватным распределением, у нас не достаточно оборудование или еще чего-то чтобы держать стабильную работу ВЛ-220кВ...так нельзя написать?
Газа нет, света нет но вы держитесь!
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  alpha_portal 09.11.2021 в 11:05:21   # 786159
Гребаные майнеры
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  Lokki 09.11.2021 в 12:26:11   # 786163
С пониманием чего, простите? У нас что нагрузка и потребление вдруг раз, и выросло на порядок? прям так и не спрогнозируешь? Потребителей вдруг стало в разы больше или что? Или опять все проебали? Ребята-монополисты это рынок. Раз у вас растет число потребителей значит расширяйте мощности своих подстанций, линий и пр. это же все сидит в тарифе! вы это тариф, сука, каждый год поднимаете! Почему я плачу по полному тарифу и должен сидеть без света из-за того что Кегок не чешется и не модернизирует и не расширяется, хотя деньги на это исправно берет? Это не мои проблемы. И понимать здесь нечего.
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  Zoggyla 09.11.2021 в 13:26:46   # 786168
Цитата: Lokki от 09.11.2021 06:26:11
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Греются люди, на электричестве готовят - вот и потребление выросло.А платите вы за потребленную ЭЭ. Вы же не платите, если счетчик у вас стоит. Да, в тариф закладываются ремонт и эксплуатация, но как-то хило влияет качество услуг на этот тариф. Лукаво.
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  bolatbol 09.11.2021 в 17:56:50   # 786177
Уважаемые пассажиры бизнес класса! Вас приветствует командир воздушного судна Микола Ничипоренко. Высота полета 10000 метров, температура за бортом 40 градусов. В связи с тем, что поднялись цены на топливо и дует встречный ветер, мной принято решение сбросить содержимое багажного отделения и десантировать пассажиров эконом класса с открытыми чемоданами и зонтами. Прошу отнестись с пониманием, иначе не долетим. Так вот как то. Ну и помянем небесную сотню.
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