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Гость 09 Ноября 2021 в 14:19:07
С 8 по 12 ноября пройдет серия обучающих тренингов по повышению квалификации для сотрудников подразделений по защите женщин от насилия (ПЗЖН) Туркестанской области и г. Шымкент.
Тренером выступает национальный эксперт в ООН, обладатель звания "Посол мира", национальный эксперт по гендерным вопросам и бытовому насилию Сагадат Сабитова.
▫️24 инспектора ПЗЖН Туркестаснкой области и города Шымкент на протяжение 5 дней пройдут обучение на тему: "Укрепление потенциала ответственных учреждений в сфере профилактики и противодействия семейно - бытового насилия".
Цель проекта - защита и продвижение прав девочек и женщин в Туркестанской области.
Цель тренингов: повышение уровня потенциала государственных и правоохранительных органов способствующий быстрому рассмотрению дел, оказанию квалифицированной помощи, реагированию, перенаправлению. Курс обучения сочетает в себе разнообразные формы практической подготовки. Теоретические сообщения, групповые занятия, мозговой штурм, разыгрывание ситуации в контексте. Соотношение теории и практики 30% на 70%.
По завершению обучения сотрудники ПЗЖН смогут улучшить свои знания и навыки, ознакомиться с национальными и международными правовыми инструментами для усиления гендерного равенства, как обеспечивать и/или повышать безопасность жертв на всех этапах интервенции; как взаимодействовать с вовлеченными секторами и стандартов оказания услуг по охране здоровья, психосоциальной поддержки, обеспечения безопасности и доступа к правосудию лицам, пережившим насилие.
Всех заинтересованных сторон приглашаем для участия в глобальной акции «16 дней без насилия в отношении женщин».
Вырежем благодарность руководству Департамента полиции Туркестанской области в лице Калабаевой Жанар в оказании содействия в проведении совместных мероприятий.
За более подробной информацией вы можете обратиться координатору проекта Ильмире Пернебековой по контактному номеру: +7 (747) 403-40-69 или по почте zan.talabi@gmail.com
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