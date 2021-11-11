Жамбылская ГРЭС даст Шымкенту 70 МВт

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danilov 11 Ноября 2021 в 17:58:34
– В целях обеспечения жителей города качественной электроэнергией в текущем году начаты строительные работы в 16 населенных пунктах (всего 20 объектов). На сегодняшний день электричеством в населенном пункте Карабастау охвачено около 100 абонентов. Также завершено строительство подстанции «1-М-1», в настоящее время ведется подготовка к запуску. В результате жители населенного пункта Асар-2 будут обеспечены качественной электроэнергией, – сказал Б.Булатбеков.
В целом до конца года строительные работы будут завершены в 7 населенных пунктах (Достык, Жалын, Акжар, Ынтымак-2, Айколь, Игилик, Тәуелсиздикке 20 жыл) и около 21,3 тыс. человек будут обеспечены качественной электроэнергией.
Пресс-служба акимата города Шымкент
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