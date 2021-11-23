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Шымкент
УЛИЦА РЫСКУЛОВА С ДВУХ СТОРОН ОТКРЫТА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
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danilov 23 Ноября 2021 в 19:00:06
В Шымкенте открыто движение для транспорта по улице Рыскулова, которая была закрыта в связи со строительством транспортной развязки.

По данной транспортной магистрали, до постройки транспортной развязки, в сутки проезжало порядка 60 тысяч автомобилей, благодаря новому объекту пропускная способность дороги увеличилась в более чем в два раза.

Так, для движения транспорта открыт важный для нашего города объект – проезд по улице Рыскулова дорожной развязки на перекрестке с проспектом Кунаева.

Теперь предстоит благоустройство территории, строительство пешеходных дорожек.

Аким города Мурат Айтенов проинспектировал завершающий этап строительства.

«Сегодня завершено строительство развязки и полностью, во всех направлениях открыто движение для транспорта. Реализация подобных крупных проектов в городе будут продолжены. Скоро начнется строительство транспортной развязки Байдибек би - Аргынбекова. Теперь транспортная загруженность будет на улице Рыскулова. Заторы — главная проблема каждого мегаполиса. Цель — максимально упростить ее. Призываю горожан отнестись с пониманием», - сказал аким города.

Стоит отметить, строительство данного мегапроекта было запланировано на два года. Однако, чтобы устранить вопрос транспортной загруженности раньше намеченного срока, в результате интенсивных строительных работ, основные работы были завершены за один год.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 23.11.2021 в 23:43:19   # 786777
Теперь надо подумать какую перерыть??
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  Absolute 24.11.2021 в 00:37:16   # 786783
Радует, что со строительством дорог у нас в городе стало гораздо лучше, чем в прежние времена. Ездить по развязке удовольствие.
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  Dimmon 24.11.2021 в 00:53:54   # 786785
Bi строит а не шымдорстрой поэтому лучше
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  AleksX 24.11.2021 в 01:13:13   # 786786
Цитата: Skype от 23.11.2021 17:43:19
Теперь надо подумать какую перерыть??
Уже подумали. С нового года закрывают перекресток где Изуми...
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  СССР 24.11.2021 в 10:27:26   # 786791
Цитата: Dimmon от 23.11.2021 18:53:54
Bi строит а не шымдорстрой поэтому лучше

не думайте что Би думает о народе, они думают как дороже продать хаты в своих новых ЖК.
Кто будет покупать у них квартиры, если ехать через все самые пробки. Сейчас пробьют напрямую трассу без светофоров за бюджетные средства и будет всё в шоколаде.
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