Строительство нового терминала шымкентского аэропорта

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danilov 25 Ноября 2021 в 09:51:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Следующее поколение будет жить при феодализме.
Ара горный 25.11.2021 в 11:32:27 # 786837
Цитата: bolatbol от 25.11.2021 04:43:46
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Следующее поколение будет жить при феодализме.
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Следующее поколение будет жить при феодализме.
Построили бы простой аэровокзал, здесь бы шли каменты про "из говна и палок".
Ара горный 25.11.2021 в 13:27:25 # 786845
Цитата: СССР от 25.11.2021 06:08:03
надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала
надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала
Чем это вас савецкий терминал не устраивает? Построен в лучшее время, лучшими людьми, которые в обеденный перерыв ели лучшее на свете мороженое. Никак не не могли они построить позорище!
Цитата: Ара горный от 25.11.2021 07:27:25
Чем это вас савецкий терминал не устраивает? Построен в лучшее время, лучшими людьми, которые в обеденный перерыв ели лучшее на свете мороженое. Никак не не могли они построить позорище!
Цитата: СССР от 25.11.2021 06:08:03
надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала
надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала
Чем это вас савецкий терминал не устраивает? Построен в лучшее время, лучшими людьми, которые в обеденный перерыв ели лучшее на свете мороженое. Никак не не могли они построить позорище!
Ара, ты действительно считаешь, что он ответит?! У него привычка как у Старика, ляпнул и съебался. Они привыкли, что за них ответит другой, профессиАНАЛ.
Раньше одни требования были к этому аэропорту, сейчас совсем другие.
Построили бы хоть что нибудь свое сами, только бабки пиздите. Сколько можно?
Хотя нет, построили, туркестанский аэропорт, правда он никому не нужен.
Цитата: Dragon от 25.11.2021 12:40:26Тебя не берут так как не тем местом "работать" привык?
Жопализ.кз вылез?! Так ты в жопе у власти работаешь, это вонь от тебя!!! Ты поменял работу или там же ещё?
Жопализ.кз вылез?! Так ты в жопе у власти работаешь, это вонь от тебя!!! Ты поменял работу или там же ещё?
Цитата: Ара горный от 25.11.2021 05:32:27У тебя есть уверенность что на материалах как обычно не "сэкономят"?
Построили бы простой аэровокзал, здесь бы шли каменты про "из говна и палок".
Построили бы простой аэровокзал, здесь бы шли каменты про "из говна и палок".