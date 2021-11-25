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Шымкент
Строительство нового терминала шымкентского аэропорта
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danilov 25 Ноября 2021 в 09:51:18

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 25.11.2021 в 10:43:46   # 786836
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.

Следующее поколение будет жить при феодализме.
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  Ара горный 25.11.2021 в 11:32:27   # 786837
Цитата: bolatbol от 25.11.2021 04:43:46
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.

Следующее поколение будет жить при феодализме.


Построили бы простой аэровокзал, здесь бы шли каменты про "из говна и палок".
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  kkafp 25.11.2021 в 11:37:44   # 786838
Очень хочется, чтобы хорошо получилось. Пока выглядит вполне достойно.
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  СССР 25.11.2021 в 12:08:03   # 786839
надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала
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  Ара горный 25.11.2021 в 13:27:25   # 786845
Цитата: СССР от 25.11.2021 06:08:03
надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала


Чем это вас савецкий терминал не устраивает? Построен в лучшее время, лучшими людьми, которые в обеденный перерыв ели лучшее на свете мороженое. Никак не не могли они построить позорище!
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  Dragon 25.11.2021 в 13:59:45   # 786846
Цитата: Ара горный от 25.11.2021 07:27:25
Цитата: СССР от 25.11.2021 06:08:03
надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала


Чем это вас савецкий терминал не устраивает? Построен в лучшее время, лучшими людьми, которые в обеденный перерыв ели лучшее на свете мороженое. Никак не не могли они построить позорище!


Ара, ты действительно считаешь, что он ответит?! У него привычка как у Старика, ляпнул и съебался. Они привыкли, что за них ответит другой, профессиАНАЛ.
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  СССР 25.11.2021 в 14:30:19   # 786848
О чем с вами разговаривать? 30 лет прошло, а у вас коммунисты виноваты до сих пор во всем.
Раньше одни требования были к этому аэропорту, сейчас совсем другие.
Построили бы хоть что нибудь свое сами, только бабки пиздите. Сколько можно?

Хотя нет, построили, туркестанский аэропорт, правда он никому не нужен.
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  jumanjiqz 25.11.2021 в 15:04:40   # 786851
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  NeoMax 25.11.2021 в 15:53:02   # 786854
Крыша то жидкая, могли использовать другое покрытие
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  Dragon 25.11.2021 в 18:40:26   # 786861
Жопализ.кз вылез?! Так ты в жопе у власти работаешь, это вонь от тебя!!! Ты поменял работу или там же ещё?
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  Ал 25.11.2021 в 19:57:37   # 786862
Цитата: Dragon от 25.11.2021 12:40:26
Жопализ.кз вылез?! Так ты в жопе у власти работаешь, это вонь от тебя!!! Ты поменял работу или там же ещё?
Тебя не берут так как не тем местом "работать" привык?
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  Ал 25.11.2021 в 20:02:35   # 786863
Цитата: Ара горный от 25.11.2021 05:32:27
Построили бы простой аэровокзал, здесь бы шли каменты про "из говна и палок".
У тебя есть уверенность что на материалах как обычно не "сэкономят"?
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