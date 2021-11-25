Строительство нового терминала шымкентского аэропорта

Цитата: СССР от

надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала надеюсь скоро избавимся от действующего позорища - действующего терминала

Чем это вас савецкий терминал не устраивает? Построен в лучшее время, лучшими людьми, которые в обеденный перерыв ели лучшее на свете мороженое. Никак не не могли они построить позорище!