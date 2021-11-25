В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд. тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Ноября 2021 в 12:26:07
Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения.
Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.
Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены.
В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге.
В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
ДЭР по г. Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 25.11.2021 в 15:33:20 # 786853