Минэнерго изучает вопрос расширения мощностей Шымкентского НПЗ

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danilov 26 Ноября 2021 в 08:24:09
Министерство энергетики изучит вопрос по расширению мощностей Шымкентского НПЗ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев совершил рабочий визит в Шымкент. На нефтеперерабатывающем заводе ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" он провёл совещание по вопросам исполнения производственных показателей НПЗ, а также расширения производственных мощностей завода.
Также были рассмотрены мероприятия по обеспечению транспортировки нефти при расширении завода.
По итогам совещания министр поручил:
приступить к разработке пред-ТЭО увеличения перерабатывающих мощностей завода;
оптимизировать сроки проведения всех этапов расширения перерабатывающих мощностей ТОО "ПКОП";
внести предложения по вопросу переноса начала планового ремонта на ТОО "ПКОП" с октября на ноябрь 2022 года;
на фоне снижения добычи нефти на Кумкольской и Актюбинской группе месторождений взять на особый контроль исполнение мероприятий по обеспечению приемлемых качественных характеристик поставляемой нефти.
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