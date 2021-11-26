В Шымкенте после урока физкультуры скончался ученик 7 класса

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danilov 26 Ноября 2021 в 11:15:39
По словам директора школы, где учился ребенок, 19 ноября на уроке физкультуры мальчик почувствовал себя плохо. Учитель физической культуры отвел подростка в личный кабинет и сообщил медработнику школы о его состоянии. Врач осмотрел и вызвал скорую помощь. О произошедшем тут же оповестили мать ребенка.
«Скорая помощь увезла мальчика в больницу. Ребенок находился в реанимации. 20.11.2021 г. утром, когда позвонили маме, чтобы узнать о состоянии подростка, она сообщила, что ночью ее сын скончался».
По словам Жанат Тажиевой, ученик 7 класса «специализированного лицея-интерната для одаренных детей №1» 19.11.2021 г. в ночное время скончался в реанимационном отделении поликлиники с диагнозом «острая сердечно-легочная недостаточность».
По словам руководителя пресс-службы ведомства Лауры Амыровой, в «специализированном лицее-интернате для одаренных детей №1» на самом деле вакцинировали школьников препаратом «Pfizer». Однако мать погибшего подростка дала официальный письменный отказ от получения данной вакцины.
«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким ребенка», — сказала Жанат Тажиева.
https://otyrar.kz/2021/11/v-shymkente-posle-uroka-fizkultury-skonchalsya-uchenik-7-klassa/
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