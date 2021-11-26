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Шымкент
В Шымкенте после урока физкультуры скончался ученик 7 класса
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danilov 26 Ноября 2021 в 11:15:39
Об этом сообщила руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева.
По словам директора школы, где учился ребенок, 19 ноября на уроке физкультуры мальчик почувствовал себя плохо. Учитель физической культуры отвел подростка в личный кабинет и сообщил медработнику школы о его состоянии. Врач осмотрел и вызвал скорую помощь. О произошедшем тут же оповестили мать ребенка.

«Скорая помощь увезла мальчика в больницу. Ребенок находился в реанимации. 20.11.2021 г. утром, когда позвонили маме, чтобы узнать о состоянии подростка, она сообщила, что ночью ее сын скончался».

По словам Жанат Тажиевой, ученик 7 класса «специализированного лицея-интерната для одаренных детей №1» 19.11.2021 г. в ночное время скончался в реанимационном отделении поликлиники с диагнозом «острая сердечно-легочная недостаточность».

По словам руководителя пресс-службы ведомства Лауры Амыровой, в «специализированном лицее-интернате для одаренных детей №1» на самом деле вакцинировали школьников препаратом «Pfizer». Однако мать погибшего подростка дала официальный письменный отказ от получения данной вакцины.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким ребенка», — сказала Жанат Тажиева.

https://otyrar.kz/2021/11/v-shymkente-posle-uroka-fizkultury-skonchalsya-uchenik-7-klassa/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 26.11.2021 в 12:49:14   # 786933
А мы теперь все будем рассматривать через пр(кл)изму ковид-19? других болезней нет теперь? «острая сердечно-легочная недостаточность» может быть по массе других причин... Родным соболезную. Надеюсь учителя не сделают крайним, как это часто бывает. Нужен массовый спорт, дети перестали двигаться/гулять/физически развиваться, отсюда масса проблем со здоровьем нации. Это на руку фарме и медикам... Неужели нашему государству не нужны здоровые граждане? попахивает геноцидом каким-то... Прихожу к выводу, что в СССР (особенно в раннем) были неплохие грамотные государственные менеджеры...
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