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Шымкент
Не платил налоги
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danilov 30 Ноября 2021 в 16:53:25
В Шымкенте осужден предприниматель за уклонение от уплаты налогов на 650 миллионов тенге.

Департаментом экономических расследований по г.Шымкент выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А.Сазоновым.

А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации.
При этом, он сокрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительными.

В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.

А.Сазонов осужден, также с него взыскана сумма ущерба.

ДЭР по г.Шымкент
Конт.тел.: 8-778-665-86-59,
ватсап 8-701-440-04-43
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  Versus 30.11.2021 в 22:18:39   # 787162
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