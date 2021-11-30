Не платил налоги

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danilov 30 Ноября 2021 в 16:53:25
Департаментом экономических расследований по г.Шымкент выявлен факт неуплаты налогов в бюджет гражданином А.Сазоновым.
А. Сазонов, будучи руководителем ТОО «Nuclear Engineering», в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации.
При этом, он сокрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительными.
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
А.Сазонов осужден, также с него взыскана сумма ущерба.
ДЭР по г.Шымкент
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