В Шымкенте выявлены факты хищения госсубсидий на 400 миллионов тенге

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danilov 03 Декабря 2021 в 17:21:54
Субсидии выплачиваются на повышение продуктивности и качества продукции животноводства, где главной целью является обеспечение продовольственной безопасности страны.
Однако, имеются факты нецелевого использования этих средств.
Так, территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность жителя города, совершившего хищение бюджетных средств.
Следствием установлено, что фермер в период с 2020 по 2021 годы заключал мнимые сделки с сельхозпредприятиями на приобретение крупного рогатого скота племенных пород.
После чего, предоставлял договоры в ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкент» для получения субсидий.
В результате противоправной деятельности похищены бюджетные средства в сумме более 400 миллионов тенге.
В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Департамент экономических расследований по г.Шымкент
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