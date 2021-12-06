В Шымкенте на забастовку вышли таксисты Яндекс
danilov 06 Декабря 2021 в 22:14:25
Да пох яндексу что вы не выйдете. Выйдут другие. Тут все просто -хочешь батрачь,нет-умри с голоду
Да, действительно. Не нравиться - не пользуйтесь. Требования не надо выдвигать - яндексу, как и другим крупным конторам - похуй на ваши требования. Надо просто бойкотировать. Т.е. не работать. Хотя бы 1000 таксистов яндекс не выйдут в течении недели - яндекс почувствует разом )
Помню времена когда таксисты были элитой, имели неплохие заработки, хорошие дома и наглые морды (именно сервис был нулевой) которые за каждый метр просили немаленькое бабло. Но количество авто увеличилась и еще пришел яндекс и всё упорядочил. Думаю там компьютерное ИИ, которое автоматом все цены регулирует, 10 000 таксистов много на наш город, поэтому цены относительно низкие. Но с другой стороны 100 000 тенге в месяц (не считая выходные) это нормальный оклад низкооплачиваемых профессии в Шымкенте. Так что спасибо яндексу за то что поднял уровень обслуживания таксистов, сейчас они и в любое место подъедут, и помогут с грузом, улыбнуться - короче сервис и цены прозрачные, а то раньше подходил к таксисту насчет цены и это всегда была рулетка (но только в большую сторону). Насчёт кто выступил против, их очень мало, пусть не выходят, яндекс никого не заставляет и даже не заметил их.