Деньги есть - скота не надо

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Гость 08 Декабря 2021 в 12:09:40
В рамках оперативно-розыскных мероприятий “Казына”, объявленных Агентством по финмониторингу, обнародованы очередные посадки. На сей раз отметилась Туркестанская область.
В Байдибекском районе были задержаны двое подельников - Ескали КУЗЕНБАЕВ и Рауан ПАЙСХАНОВ, обогатившиеся за счет бюджета на 380 миллионов тенге. Два приятеля в марте 2019 года открыли свои ТОО, умудрившись зарегистрировать их по одному адресу: село Байдибек, ул. Шукеева, 9а.
Заявки на получение субсидий по приобретению племенного скота они подавали от имени ТОО “Балабоген-7”, которым владел Кузенбаев. Кредит на покупку породистых бычков в России получили от АО “Аграрная кредитная корпорация”. Предоставили ложные документы якобы о переводе 380 миллионов тенге на счет российского ООО “Меркит”. Следом подали заявку на получение субсидий от государства, обогатившись более чем на 131 миллион тенге. При этом 585 несуществующих породистых бычков и коров, которые не мычали и не телились, были внесены в базу данных учета животных и фигурировали в отчетах увеличения поголовья племенного скота в области.
Ущерб от деятельности двух байдибекских подельников составил 250 миллионов тенге. Приговором суда Пайсханов получил шесть лет лишения свободы, Кузенбаев - пять.
Тем временем перед судом предстал очередной любитель обогащения за казенный счет. Руководитель сарыагашского ТОО “Ойсыл-Қара” Нурлан КЕНЕГЕСОВ два года водил за нос местный отдел сельского хозяйства и профильное управление, предоставляя фиктивные сведения о посеве сельхозкультур. Субсидии на удобрения при этом получал реальные - 4,7 миллиона тенге. Теперь три года по приговору суда Кенегесов проведет за решеткой.
Хищения очередного животновода на бумаге в Шымкенте потянули на 400 миллионов тенге. Такую сумму он получил из бюджетов сразу трех регионов Казахстана, где он якобы покупал скот, - из Шымкента, а также Туркестанской и Актюбинской областей. В настоящее время дело рассматривается в суде.
Алиса МАСАЛЁВА
https://time.kz/articles/strana/2021/12/07/dengi-est-skota-ne-nado
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Голос сверху:
- Дети до 15 лет и бомжи, раб мой.
Практичный 08.12.2021 в 21:12:54 # 787501