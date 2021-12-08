Учителя шымкентской школы жалуются на незаконные сборы денег

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Гость 08 Декабря 2021 в 12:36:55
По словам учителей, их коллеги, по указке директора учебного заведения, собирали с них деньги. Средства должны были пойти на установку бюста поэтессе Фаризе Онгарсыновой, чье имя присвоили школе. Учитель технологии с 20-летним стажем, Мариям Абдраимова говорит, сначала собирали по 5 тысяч тенге, затем по 20.
«Изначально это было добровольно, затем начался прессинг, почему недодали, в конце это превратилось в долг. После этого началось, они на ставку меня посадили, у меня были часов 22-23, я в русских классах работаю, они у меня и часы забрали, и классы забирали», — говорит Мариям Абдраимова, учитель технологии
По словам педагогов, давление началось после того, как они обратились в агенство по противодействию коррупции. При этом, поборы в школе — регулярные, уверяют учителя.
«Деньги собирают регулярно, по 5 тысяч в месяц бывает сдаем по 10 на разные мелочи. Но тут мы не выдержали, это большая сумма для простого учителя. И на нас стали давить, у меня стаж большой, я с 2013 года здесь работаю, у меня забирают часы. Тем, кто всего год отработал дают 20-21 часов, а мне всего 16 оставили», — говорит Елдос Абитов, учитель физкультуры.
В администрации школы съемочную группу встретили неприветливо. На просьбу поговорить с директором ответили, что та на больничном. На разговор к журналистам вышла заместитель директора. По ее словам, имя известной писательницы школе еще не присвоили, а вот бюст поэтессе действительно установить хотели. Но поборы с учителей завуч отрицает.
«Не было такого и быть не могло, в нашей школе поборов не бывает. Никакого давления не производится», — говорит Роза Молдабекова, заместитель директора по методической работе школы № 28.
В агенстве по противодействию коррупции информацию по расследованию в отношении директора школы нам не предоставили. В управлении образования заявили — собирать средства с учителей незаконно, бюст могут поставить лишь за счет госбюджета или спонсорских средств.
«От данной организации образования поступило заявление о сборе средств. Далее оно было направлено в антикоррупционное агентство. Но мы получили письмо о недоказанности этих фактов. Но сейчас рассматривается ответственность первого руководителя», — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования Шымкента.
Большинство педагогов, которые обратились с заявлением о поборах, работают в школе больше 20 лет. Они уверяют, увольняться из школы не хотят, надеются и дальше продолжить работать без вреда для своего бюджета.
https://otyrar.kz/2021/12/uchitelya-shymkentskoj-shkoly-pozhalovalis-na-pobory/
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