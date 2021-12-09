На допросе в полиции Шымкента скончался задержанный
danilov 09 Декабря 2021 в 07:45:39
В Департаменте полиции Шымкента очень жарко - в одном из служебных кабинетов скончался задержанный, по некоторым данным, его доставили в участок, заподозрив в угоне.
Точная причина смерти будет установлена после вскрытия, так что сейчас судьба нескольких высокопоставленных офицеров, в том числе генерала Ералы Жумаханбетова, находится в руках патологоанатома. Говорят, замначальника криминальной полиции особенно переживает за экспертизу.
В МВД о ЧП уже знают, в Шымкент срочно вылетел заместитель начальника Департамента собственной безопасности.
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