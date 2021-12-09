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Шымкент
На допросе в полиции Шымкента скончался задержанный
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danilov 09 Декабря 2021 в 07:45:39
В Департаменте полиции Шымкента очень жарко - в одном из служебных кабинетов скончался задержанный, по некоторым данным, его доставили в участок, заподозрив в угоне.

Точная причина смерти будет установлена после вскрытия, так что сейчас судьба нескольких высокопоставленных офицеров, в том числе генерала Ералы Жумаханбетова, находится в руках патологоанатома. Говорят, замначальника криминальной полиции особенно переживает за экспертизу.

В МВД о ЧП уже знают, в Шымкент срочно вылетел заместитель начальника Департамента собственной безопасности.

@kozachkow
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Templar 09.12.2021 в 07:56:25   # 787522
Понятно, что превысили полномочия при допросе.

Quote:
сейчас судьба нескольких высокопоставленных офицеров, в том числе генерала Ералы Жумаханбетова, находится в руках патологоанатома

Не в руках патологоанатома, а в толщине карманов этих самых "офицеров".
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  htmaker 09.12.2021 в 11:24:23   # 787525
21 век, а людей так и пытают за стенами.
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  troll 09.12.2021 в 11:41:10   # 787526
Цитата: htmaker от 09.12.2021 05:24:23
21 век, а людей так и пытают за стенами.

людей пытают в концлагерях.
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