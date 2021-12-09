Бензина в Шымкенте и Туркестане нет, но вы держитесь...

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Гость 09 Декабря 2021 в 10:59:15
«У нас как не было, так и нет, механизма распределения оптовых объемов ГСМ по регионам. Вернее, когда-то он был — говорит председатель ассоциации АЗС «Жанар жағармай» Кайыпбек Камбаров. — И, хотя был далек от совершенства, худо-бедно работал. Несколько лет назад Минэнерго уступило нажиму монополистов-оптовиков и ликвидировало даже зачатки порядка в этой сфере. В результате рынок отдан на их милость. В таких условиях создать искусственный дефицит топлива для них не проблема. Затем будет поднята цена. Осенью они уже проделали это с дизельным топливом. Схема старая и надежная».
На фоне пока легкой паники водителей на юге стране информация от министерства энергетики похожа на новости с другой планеты: «Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+», «Минэнерго изучит вопрос расширения мощностей Шымкентского НПЗ после разработки ТЭО».
И, наконец, эпохальное: «Вице-министр энергетики РК А. Магауов провел встречу с представителями гражданского сектора и НПО в рамках Х Гражданского Форума Казахстана». На встрече поднимались актуальные вопросы по обеспечению рынка горюче-смазочными материалами. Вице-министр рассказал об основных направлениях министерства и принятых мерах по стабилизации внутреннего рынка дизельного топлива, в том числе и по недопущению сезонного дефицита ГСМ».
Господин Магауов рассказал общественникам о героической борьбе его министерства с осенним дефицитом дизельного топлива. Тогда главными виновниками Минэнерго назначило водителей транзитных грузовиков. Исходя из этой странной посылки введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, с апреля 2021 года прекращен экспорт дизтоплива, перенесен на 2022 год плановый ремонт Актюбинского НПЗ, загруженного, вместе с Шымкентским НПЗ дополнительными 100 тыс тонн нефти. ТОО «АНПЗ» и ТОО «ПКОП» проведены переговоры с Минэнерго РФ по импорту дизельного топлива.
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А потом оптовые операторы повысили цены и солярка чудесным образом появилась в достаточном количестве.
Как сообщил Магауов, министерством разработаны меры по недопущению сезонного дефицита ГСМ и спекулятивного колебания цен на внутреннем рынке:
увеличение объемов хранения на базах госматрезерва с расширением условий выдачи нефтепродуктов (внеплановые ремонты, аварии на НПЗ и трубопроводах);
на законодательном уровне предусмотреть обязательства по хранению крупными потребителями (КТЖ, горнорудная промышленность и т.д.) необходимого остатка;
заблаговременное формирование запасов дизтоплива для проведения полевых работ сельхозтоваропроизводителями;
оптимизация сроков проведения и четкая регламентация видов ремонтов НПЗ;
предусмотреть требование по поэтапному оснащению всех нефтебаз контрольными приборами учета.
Результаты бурной и вполне бессмысленной деятельности налицо — дефицита дизтоплива пока нет. Есть дефицит бензина. Ждем неизбежного повышения цен.
https://newtimes.kz/obshchestvo/141278-benzina-v-turkestane-net-no-vy-derzhites