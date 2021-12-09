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Шымкент
Аким Шымкента не стал называть СМИ свою зарплату
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danilov 09 Декабря 2021 в 14:09:59
На онлайн-брифинге в СЦК акима Шымкента спросили о размере его заработной платы и тратах на продукты. Аким не стал называть сумм, ответив, что его зарплата соразмерна заработку других акимов, а закупом продуктов в его семье заведует жена.

«Все мои коллеги получают как я - одинаково, это утверждено постановлением правительства. Я думаю, вы прекрасно знаете, какая моя зарплата. Насчет соответствует ли она моей нагрузке, я думаю, если территориальный аким, то нагрузка очень большая. Высокая степень ответственности.

Насчет продуктов - сказать хотелось бы, я госслужащий, практически на это времени нету. Мы с моей супругой разделили полномочия дома, все вопросы домашние она взяла на свои плечи, я за это благодарен ей, она днем и ночью этим занимается. И не дает отвлечься домашними работами от работы государственной», - заявил глава Шымкента Мурат Айтенов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 09.12.2021 в 14:17:41   # 787535
Настолько маленькая что стыдно вслух говорить?
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  troll 09.12.2021 в 14:20:00   # 787536
"чтоб ты жил на одну зарплату!!!"
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