Аким Шымкента не стал называть СМИ свою зарплату

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Декабря 2021 в 14:09:59
«Все мои коллеги получают как я - одинаково, это утверждено постановлением правительства. Я думаю, вы прекрасно знаете, какая моя зарплата. Насчет соответствует ли она моей нагрузке, я думаю, если территориальный аким, то нагрузка очень большая. Высокая степень ответственности.
Насчет продуктов - сказать хотелось бы, я госслужащий, практически на это времени нету. Мы с моей супругой разделили полномочия дома, все вопросы домашние она взяла на свои плечи, я за это благодарен ей, она днем и ночью этим занимается. И не дает отвлечься домашними работами от работы государственной», - заявил глава Шымкента Мурат Айтенов.
Комментарии, по рейтингу, по дате