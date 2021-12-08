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Шымкент
Житель Шымкента, занимаясь обналом, получил 4 года тюрьмы
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danilov 09 Декабря 2021 в 20:27:28
Гражданин Махатаев выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов.

В период с 2017 по 2020 годы предприимчивый мужчина зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий. Все фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.

Данные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

Департамент экономических расследований пресек незаконную деятельность гражданина Махатаева. Он осужден к 4 годам лишения свободы и на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью
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