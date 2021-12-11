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Шымкент
Дело заведено, сотрудники в изоляторе
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danilov 11 Декабря 2021 в 10:36:06
Как сообщает телеграм канал @kozachkow, по факту смерти подозреваемого, началось досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Наказание за это преступление - от 8 до 12 лет лишения свободы.

В рамках этого дела задержаны трое полицейских - подполковник Даулет Аймешов, полковник Уалихан Жанибеков (оба - заместители начальника управления криминальной полиции ДП Шымкента, оперативники) и подполковник Исаев, начальник отделения криминальной полиции района Каратау. Все трое вчера были водворены в изолятор временного содержания.

"Азаттык" разместил фото заключения врачей, где указано, что у погибшего диагностирована тупая травма живота и кровоизлияние в поджелудочную железу.

Напомним, 8 декабря в здании департамента полиции города Шымкент скончался 31-летний Нурболат Жумабаев, ранее задержанный по подозрению в совершении угона. Мужчина умер во время допроса.
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