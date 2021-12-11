Дело заведено, сотрудники в изоляторе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Декабря 2021 в 10:36:06
В рамках этого дела задержаны трое полицейских - подполковник Даулет Аймешов, полковник Уалихан Жанибеков (оба - заместители начальника управления криминальной полиции ДП Шымкента, оперативники) и подполковник Исаев, начальник отделения криминальной полиции района Каратау. Все трое вчера были водворены в изолятор временного содержания.
"Азаттык" разместил фото заключения врачей, где указано, что у погибшего диагностирована тупая травма живота и кровоизлияние в поджелудочную железу.
Напомним, 8 декабря в здании департамента полиции города Шымкент скончался 31-летний Нурболат Жумабаев, ранее задержанный по подозрению в совершении угона. Мужчина умер во время допроса.
Комментарии, по рейтингу, по дате