Изображая жертву

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Гость 12 Декабря 2021 в 08:41:45
Эльдар ОРАЛБАЙ.
В нашей редакции уже стало хорошей традицией получать весточки от читателей, сумевших доказать свою невиновность в судах после небольшого юридического ликбеза на страницах газеты. Например, три года назад мы опубликовали интервью петропавловского адвоката Игоря ПЕТРОВСКОГО, в одиночку вычислившего агента Службы экономических расследований.
Юрист из Северного Казахстана защищал местных бизнесменов, обвиненных в выписке фиктивных счетов-фактур. Изучая аналогичные дела, он с удивлением узнал, что в десятках расследований фигурирует одна и та же жертва по имени Гаухар БЕГИМКУЛОВА. Эта женщина знакомилась с мужчинами в интернете и предлагала им немного заработать - якобы ее фирме нужны финансовые документы для отчетов, после чего клюнувших на удочку ухажеров отправляли на скамью подсудимых.
Гаухар БЕГИМКУЛОВА.
И во всех случаях расследованиями занималась Служба экономических расследований (см. “Это ваша принцесса, СЭР?”, “Время” от 19.9.2018 г.). Эта публикация спустя некоторое время помогла добиться оправдания жителям Атырау, которых защищал адвокат Нурлан ЖОЛБОЛОВ (см. “Прочитанному - верить!”, “Время” от 26.6.2020 г.).
И вот новый факт - житель Шымкента Эльдар ОРАЛБАЙ тоже ранее был осужден с подачи госпожи Бегимкуловой, но в итоге доказал свою невиновность. Теперь он обивает пороги, чтобы отправить за решетку провокаторов.
- Познакомился с Бегимкуловой я банально, - рассказывает Эльдар. - В 2016 году установил себе приложение на телефон и заметил, что на мою страницу заходит незнакомка, причем каждый день по нескольку раз. Я написал ей, мы начали общаться. Она объяснила, что является генеральным директором крупной фирмы. И разговор сам собой зашел про счета-фактуры. Я работал в тот момент экспедитором на железной дороге, принимал и отправлял грузы, поэтому толком и не понимал, для чего нужны эти документы. Гаухар мне объяснила, что ей нужны бумаги от лица крупного промышленного объекта: дескать, в этом случае легче пройти налоговую проверку. Мне пообещала 6 процентов от общей суммы, прошедшей через счета. Сначала говорили про одну цифру, потом она начала расти и в итоге превысила 1,4 миллиарда тенге. А у меня тогда была работа со средней зарплатой, даже жилье не мог себе купить, жил в съемной квартире. Конечно, голова закружилась от перспектив…
Вот так Эльдар Оралбай и оказался втянут в провокационную схему.
- Я нашел знакомых на заводе, все им объяснил, мы с ними договорились по процентам, - продолжает рассказ мужчина. - В какой-то момент у меня появились сомнения, потому что Бегимкулова себя вела подозрительно: куда-то пропадала, потом снова появлялась. В результате она меня успокоила, и мы договорились обменять фиктивные счета-фактуры на деньги. Меня прямо там задержали сотрудники СЭР (сейчас этот орган перешел под вывеску Агентства по финансовому мониторингу. - М. К.), на три дня закрыли в изоляторе, всячески надо мной издевались. Жена пришла с передачей, а ей один из оперов говорит: мы твоего мужа посадим на всю жизнь, ищи себе другого.
В конце 2016 года все фигуранты этого уголовного дела предстали перед судом.
- В суде все эти факты с провокациями вскрылись, - утверждает Оралбай. - Однако нас все равно признали виновными, мы получили условные сроки, мне еще пожизненный запрет на работу в коммерческих организациях влепили. То есть я даже дворником в частную компанию не имел права устроиться!
И вроде все закончилось не так уж и страшно, ведь в тюрьму в итоге никто не сел. Но Оралбай решил, что будет бороться за справедливость до конца.
- Мне повезло, я с третьей попытки нашел хорошего адвоката, - пояснил Эльдар. - Мои интересы представлял Нартай АЛКЕЙ, бывший сотрудник прокуратуры, опытнейший юрист. Он сразу же заявил, что имела место провокация, а это означает, что меня должны освободить от уголовной ответственности. И мы судились сколько могли, писали жалобы. А потом мне на глаза попало интервью адвоката Игоря Петровского в вашей газете. Так я понял, что стал жертвой серийной провокаторши Бегимкуловой. Мы связались с Петровским, получили от него не меньше десятка уголовных дел, где фигурировала эта женщина. Все эти материалы мы направили в Генеральную прокуратуру.
Осенью 2020 года высший надзорной орган внес протест в Верховный суд по уголовному делу Оралбая за подписью генерального прокурора Гизата НУРДАУЛЕТОВА. 22 октября Эльдар и другие фигуранты дела были полностью оправданы семеркой судей.
- А еще мы получили протокольное распоряжение генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности тех, кто занимался моим расследованием, - объясняет теперь уже потерпевший. - В начале года Гизат Нурдаулетов направил бумагу прокурору Шымкента, тот передал материалы в местную антикоррупционную службу. Ну а там никто не хочет ничего расследовать. Мне намекают, мол, это же наши коллеги, как мы против них пойдем?! Получается, по мнению генерального прокурора и семерых судей Верховного суда, я стал жертвой провокации. А вот шымкентские борцы с коррупцией считают, что никакой провокации не было!
В подтверждение своих слов Эльдар демонстрирует постановления о прекращении уголовных дел в отношении сотрудников, расследовавших преступление, которого не было.
- Прокуратура Шымкента отменила оба решения следователя, но заставить антикоровцев работать не может, - разводит руками Оралбай. - Но, как я понимаю, пока коллеги прикрывают друг друга, провокации продолжаются, причем по всей стране - в Шымкенте, Атырау, Алматы, Петропавловске. Бегимкулова у них одна на весь орган, получается. Работает не покладая рук. Но я тоже не собираюсь сдаваться. Я думаю, что расследование необходимо передать спецпрокурорам, чтобы они уже во всем разобрались. Кстати, в вашей газете читал, что у них уже были успешные расследования по провокациям…
Михаил КОЗАЧКОВ, фото предоставлены Эльдаром ОРАЛБАЕМ, Алматы
https://time.kz/articles/risk/2021/12/10/izobrazhaya-zhertvu