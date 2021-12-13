Что может связывать трех высокопоставленных полицейских Шымкента и погибшего от их рук жителя Костаная?

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danilov 13 Декабря 2021 в 21:57:45
По версии родственников, Нурболат приехал в Шымкент из Костаная за невестой Меруерт САПАРОВОЙ. Она, кстати, в соцсетях тоже об этом пишет, выкладывая фотографии и видеозаписи с женихом. Но обе версии не противоречат друг другу. Действительно, ранее судимый мужчина мог перебраться на юг страны, чтобы немного подзаработать, а заодно помочь любимой девушке собрать вещи. Все довольно просто.
Не укладывается в логику лишь один важный факт - по подозрению в избиении Жумабаева задержаны три высокопоставленных офицера: подполковник Динмухамед ИСАЕВ, подполковник Даулет АЙМЕШОВ и полковник Уалихан ЖАНИБЕКОВ. Последний - самый старший из них, ему 53 года, и он поработал на самых разных должностях: был замом в управлении по борьбе с организованной преступностью, возглавлял районное отделение полиции, а в последнее время служил заместителем начальника криминальной полиции Шымкента. То есть по всем меркам Жанибеков и двое офицеров помладше - люди серьезного ранга в правоохранительных органах города. Но раз их отправили в СИЗО, вероятно, у следствия есть серьезные основания полагать, что это именно они избивали Жумабаева.
Почему же в нанесении тяжкого вреда здоровью обвиняют не лейтенантов и капитанов, а двух подполковников и полковника?
На этот счет есть особая версия. Если допустить, что Нурболат Жумабаев и Сергей Петров действительно приехали в Шымкент за машинами, то они серьезно рисковали. Угоны - это специфический бизнес: автомобиль мало украсть, его нужно заново поставить на учет по другим документам, перебить номера, в некоторых случаях перекрасить кузов, либо просто разобрать на запчасти, или переправить в другой регион.
Все это без помощи сотрудников полиции сделать очень сложно. Каждую угнанную машину объявляют в розыск, все похожие на нее автомобили останавливают и досматривают. Особенно когда речь идет о дорогих автомобилях, принадлежащих уважаемым людям. Но Жумабаев и Петров спокойно передвигались по городу. Они обедали в кафе, когда за ними приехали люди в камуфляже, и ни от кого не прятались.
Поэтому в Шымкенте и говорят, что если парни действительно угоняли машины, то работали при поддержке местных полицейских и чем-то вызвали гнев со стороны больших чинов. Возможно, не выполнили взятые на себя обязательства, вот старшие офицеры и решили их проучить. Причем лично, не доверив эту миссию подчиненным. Цели убивать полицейские не преследовали - только законченные идиоты стали бы делать это прямо в здании департамента. А вот чтобы напомнить, кто в доме хозяин, - вполне подходящее место.
Но даже если Жумабаев и угонял машины, неважно, с помощью полицейских или без них, то это не повод забивать его до смерти.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/risk/2021/12/13/strashnye-ofitsery
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