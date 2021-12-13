Два производства с узбекскими инвестициями заработают в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Декабря 2021 в 00:15:11
Что касается второго предприятия, то его запуск намечен на этот год. В СЭЗ планируют запустить производство изделий из бумаги гигиенического назначения за 375 млн тенге. Мощность этого проекта составит 1,8 тыс. тонн бумаги в год.
Напомним, что в мегаполисе в 2021-2025 годы запланирована реализация 282 проектов на 2,6 трлн тенге. Ожидается, что работой обеспечат 20 тыс. человек. К примеру, на территории индустриальной зоны "Жұлдыз" будут открыты производства в строительных материалов и мебели, а также в отрасли металлургии, фармацевтики. Инвестиции в 60 новых заводов составят около 200 млрд тенге. На текущий момент туда уже вошли 10 инвесторов и начали строить свои заводы.
https://lsm.kz/kazahstan-i-uzbekistan-zapustyat-dva-proizvodstva
Комментарии, по рейтингу, по дате