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Шымкент
Два производства с узбекскими инвестициями заработают в Шымкенте
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danilov 14 Декабря 2021 в 00:15:11
Новые объекты должны появиться на территории специальной экономической зоны "Оңтүстік". Согласно информации, на текущий момент прорабатывается вопрос строительства завода по переработке металла с инвестором из Узбекистана. Проект оценивается в 6,3 млрд тенге.

Что касается второго предприятия, то его запуск намечен на этот год. В СЭЗ планируют запустить производство изделий из бумаги гигиенического назначения за 375 млн тенге. Мощность этого проекта составит 1,8 тыс. тонн бумаги в год.

Напомним, что в мегаполисе в 2021-2025 годы запланирована реализация 282 проектов на 2,6 трлн тенге. Ожидается, что работой обеспечат 20 тыс. человек. К примеру, на территории индустриальной зоны "Жұлдыз" будут открыты производства в строительных материалов и мебели, а также в отрасли металлургии, фармацевтики. Инвестиции в 60 новых заводов составят около 200 млрд тенге. На текущий момент туда уже вошли 10 инвесторов и начали строить свои заводы.

https://lsm.kz/kazahstan-i-uzbekistan-zapustyat-dva-proizvodstva
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