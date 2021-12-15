Дамы наступают!

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Гость 15 Декабря 2021 в 10:50:56
В прошлом году в суды Шымкента поступило 351 дело, связанное с мошенничеством, в этом - уже 383. В 85 случаях в числе подсудимых женщины. Достаточно для того, чтобы составить социальный портрет современной мошенницы. По словам Ербола Рахимбекова, это женщины от 25 до 40 лет, с высшим образованием. Многодетные матери, но при этом обычно без мужей.
К категории нуждающихся они не относятся, поэтому можно сделать вывод, что на преступление идут не от бедности. И у каждой - навыки психологического воздействия на людей, которые они пытаются применить даже в суде.
- Прикрываются детьми в расчете на отсрочку или смягчение наказания. Но сейчас мы такое не практикуем, - поясняет Ербол Мухажанович. - И если ущерб не возмещен и примирения нет, то наказание связано с реальным лишением свободы. Иначе нам это не остановить.
Одна из подсудимых, мать троих малолетних детей, младшему всего полгода, вымаливала прощение у потерпевших, которых она обманула на 24 млн тенге. Параллельно в другом суде в отношении этой же мошенницы рассматривалось еще одно дело, уже по девяти эпизодам.
- У одной из таких мошенниц набралось около 30 эпизодов по всей стране, - комментирует судья. - Подсудимая - довольно образованная женщина с двумя высшими образованиями, владеющая китайским языком. Просила не лишать ее свободы, обещая заработать и возместить весь ущерб.
Срок лишения свободы для таких предприимчивых аферисток в среднем пять лет. В Казахстане, по мнению судей, давно пора упорядочить выдачу мгновенных займов, которые уже успели превратиться в инструмент для мошенников.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
https://time.kz/articles/risk/2021/12/14/damy-nastupayut
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