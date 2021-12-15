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Шымкент
Нарушения ПДД транслировали в прямом эфире в Instagram лихачи из Шымкента
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danilov 15 Декабря 2021 в 11:03:42


В ходе ежедневного мониторинга средств массовой информации и социальных сетей сотрудниками Департамента полиции города Шымкент установлена видеозапись с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Группа лихачей в ночное время передвигались по территории города на авто без госномеров. Также на видео можно заметить, как несколько автомобилей, отделившись от автоколонны нарушителей, выехали на встречную полосу движения. Кроме того, все эти нарушения ПДД пассажир одного из автомашин транслировал в прямом эфире в соцсети.
Данная видеозапись сразу же была передена сотрудникам Полка патрульной полиции для принятия соответствующих мер.

В результате проведенных оперативных работ стражи порядка выявили нарушителей ПДД. Ими оказались парни 18 и 19 лет.

Они были привлечены к ответственности по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки), части 2 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков), части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения), части 5 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством), части 1 статьи 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Templar 15.12.2021 в 11:19:25   # 787741
А во время трансляции кто-то из проговорил "Похуй на патруль".

Оказалось не похуй.
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  KAN13 15.12.2021 в 11:36:40   # 787743

«Дебилы, блядь!» .
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  bIP6bIC 15.12.2021 в 11:37:32   # 787744
Понторезы дешевые. Если назвался мужиком, иди до конца и шли нахер ментов со своими извинениями. А то как мальчики с детского садика: "я так больше не буду"
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  МарычЪ 15.12.2021 в 12:11:55   # 787746
номера зачем замазали? страна должна знать своих "героев"
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  Практичный 15.12.2021 в 19:32:39   # 787753
Олени,которые думают что они люди. В зоопарк
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  Walter 15.12.2021 в 22:50:24   # 787761
Это выродки оругутангов
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