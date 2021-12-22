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Шымкент
Задержание погибшего в Шымкенте от рук полицейских Нурболата Жумабаева
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danilov 22 Декабря 2021 в 15:07:16
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vvka
22.12.2021 в 17:30:31
# 787939
забанен до 31.12.2021 17:44:22
Ну и к чему эти картинки? Показать как бандиты в погонах полицаев "работают"?
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htmaker
22.12.2021 в 21:05:17
# 787950
Запинывать задержанного который уже лежит на полу, это конечно сильно. Человеку ещё не озвучили приговор, а уже вкатали в землю.
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старик
22.12.2021 в 21:14:32
# 787953
Мне показалось или менты его еще на улице стали слегка пинать?
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Kukaracha
23.12.2021 в 01:22:34
# 787960
Знаю я их дубовые керзачи, легкого пинка по животу достаточно чтобы ахуеть от жизни....
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