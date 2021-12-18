Водители неотложки в Шымкенте потребовали повышения заработной платы

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danilov 23 Декабря 2021 в 14:10:05
Говорят, за такую маленькую зарплату и работать не хочется. По их словам, они получают по 70 тысяч тенге в месяц.
Водители скорой помощи в Шымкенте говорят, цены на продукты и жизнь растут, а их зарплаты с каждым годом становятся всё меньше. Мужчины говорят — их ежемесячный доход не превышает 70 тысяч тенге. На эти деньги работники, ремонтируют машины скорой помощи и оплачивают штрафы.
«Везде установлены камеры. Нарушать нельзя, но когда спешишь на вызов что делать? Нам приходится очень тяжело. Всем нам приходят штрафы, и за спасение жизней тоже, мы же эти штрафы и оплачиваем», — говорит Данияр Косаев, водитель машины скорой помощи.
«Между сотрудниками и руководством нет контакта. Они не создают никаких условий. У меня например 6 детей. У меня зарплата 70 тысяч тенге, кредит 150 тысяч тенге. Живу на съемной квартире, точнее выживаю», — говорит Сапаргали Бектурсынов, водитель машины скорой помощи.
Водители говорят, не раз обращались к руководству с просьбой повысить зарплату. Но главный врач станции скорой помощи и руководитель городского управления здравоохранения заявляют, что сотрудники с этим вопросом не обращались.
«Уже со следующего года мы повысим им зарплаты. Но они ко мне не обращались, ничего не говорили», — говорит Гульнар Курманбекова, главный врач станции скорой медицинской помощи управления здравоохранения г.Шымкента.
«Мы проведем проверку, соберемся через неделю и опять все обговорим. И обязательно разберемся в этой проблеме», — пообещал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента .
В следующем году зарплату водителей обещали поднять на 15 тысяч тенге. Но работники говорят, этого мало. Недовольные планируют искать новую работу.
https://otyrar.kz/2021/12/sami-oplachivaem-shtrafy-za-skorost-voditeli-skoroj-pomoshhi-zhaluyutsya-na-mizernuyu-zp/%3famp
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