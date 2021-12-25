Хочешь справедливости - готовься к суду

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Гость 25 Декабря 2021 в 11:02:26
Кулхатша ЕСБАЕВА, Демьян КРЮКОВ, Марьям АБДРАЙМОВА и Эльмира МАХАНОВА (слева на право).
Ситуация в школе разворачивается уже по вполне известному сценарию. Несколько человек, набравшись смелости, идут против всех и во всеуслышание заявляют о поборах. Им в ответ грозят судом и призывают опомниться. Разбираться в этом деле предстоит борцам с коррупцией.
15 лет школой №28 руководит Карлыгаш КУРМАНБЕКОВА. - Не было ни одного года, чтобы не собирали деньги на всевозможные комиссии, подписку, жалюзи в классы и прочие надобности, - рассказывают несколько ее подчиненных, учителей этой школы. - В этом году, к примеру, за свой счет покупали антисептики, кварцевые лампы в классы перед началом учебного года. Но мы бы никуда не стали жаловаться, если бы не эта история со сбором денег на бюст, которого мы так и не увидели! Мы не поняли, на что в итоге собирали деньги больше девяти месяцев назад.
Имя Фаризы Онгарсыновой школе еще не присвоили - намерение пока не оформлено документально. Однако в марте этого года коллектив уже обрадовали этой новостью. И тут же был объявлен сбор денег на бюст поэтессы. К слову, далеко не каждая из двухсот шымкентских школ может похвастать бюстом той личности, чье имя носит. Тем не менее предложение о сборе средств горячо поддержали.
- Деньги собирали по уже отработанной схеме - через руководителей методических объединений. Все объявления такого рода всегда на словах, так уж заведено, - объясняет учитель технологии Марьям АБДРАЙМОВА, проработавшая в этой школе более двух десятков лет. - Я сама больше десяти лет работала руководителем методобъединения и тоже не раз выслушивала такие поручения. Но я своих коллег никогда не обязывала собирать деньги. Просто передавала информацию о сборе. Если давили и сумма была небольшая - отдавала из своего кармана. Однако в сборе средств на бюст участвовать не отказалась, сдав сначала пять тысяч тенге. Потом мой “долг перед школой” вырос до 20 тысяч тенге, который буквально требовали погасить. Не выдержав этого давления, в конце августа я обратилась в антикор. И тут уже меня объявили чуть ли не предателем, очернившим репутацию школы.
Позицию Марьям Исмагуловны поддержали несколько ее коллег-учителей, среди них Кулхатша ЕСБАЕВА, Эльмира МАХАНОВА, Демьян КРЮКОВ, Елдос АБИТОВ. Сегодня этот костяк принципиальных пытается противостоять растущему давлению.
- Я с готовностью сдала первые десять тысяч тенге на бюст, расценив это как благое дело, - говорит учитель истории Кулхатша Есбаева. - В апреле на профсоюзном собрании нам объявили, что собрано 1 млн 800 тысяч тенге. Но этих денег не хватит, так как бюст решено отлить из бронзы и он будет стоить 2,5 млн тенге. Все остальное объяснять не сочли нужным. Не показали ни сметы расходов, ни договор с изготовителем, ни самого скульптора. Но призыв собрать недостающее прозвучал. Я сдала еще 10 тысяч тенге. Однако заявила, что материальное положение у наших коллег разное - у многих дети, семьи и съемное жилье, поэтому собирать нужно по мере возможностей.
Один из таких учителей, для кого 10 тысяч тенге точно не лишние, Елдос Абитов, который 14 лет преподает в этой школе физкультуру.
- Деньги у нас собирают регулярно, в среднем по пять тысяч тенге в месяц сдаем на разные мелочи, - утверждает он. - Но тут мы не выдержали, это большая сумма для простого учителя. Я, к примеру, получаю 100 тысяч тенге, половина из которых уходит на аренду жилья. У меня жена в декрете и двое малышей. В этом учебном году еще и часы сократили: вместо 20 мне оставили 16, после того, как я отказался участвовать в сборе денег на бюст.
Сокращение часов коснулось и остальных участников тихого бунта. У всех теперь небольшие ставки. Как оказалось, они не первые, кто возмутился укоренившимися поборами. Их молодая коллега Жансая НАЗАРБЕКОВА, пришедшая в эту школу сразу после окончания вуза, пыталась в одиночку противостоять системе. Дошла в своих жалобах до управления образования, почувствовав на себе все “прелести” осуждения старших коллег по цеху. Доведенная до отчаяния, Жансая уволилась и уехала из Шымкента.
Еще накануне учебного года Марьям Абдраймова обратилась с заявлениями о факте незаконного сбора денег в антикоррупционную службу Шымкента и республиканское агентство, прокуратуру и Минобразования. Из приложенных доказательств - аудиозаписи с голосом учителя английского языка Назым РЫСБЕКОВОЙ, собиравшей деньги, и фото тетради, где под роспись руководители МО отчитываются о суммах. Ответа Абдраймова не дождалась ни из одного ведомства. Более того, первое ее заявление в антикор, датированное 31 августа, футболили между РОВД, прокуратурой и антикоррупционной службой. Заявительница только успевала ездить между ними в поисках ответа. В итоге заявление было утеряно. Пришлось педагогу писать еще одно. Возбуждено ли следствие по ее жалобе или нет, до сих пор не ясно: ответ на запрос редакции антикор тоже не удосужился дать. Что, безусловно, многое объясняет.
В начале декабря конфликтом в школе №28 озаботилась руководитель управления образования Шымкента Жанат ТАЖИЕВА, вызвав к себе на беседу пятерых жалобщиков.
- К Тажиевой мы ехали за правдой. Надеялись, что нас услышат, - говорят педагоги. - Но в итоге она потребовала забрать заявление из антикора, пойти на мировую. Даже пообещала, что преследовать нас не будут. В противном случае, объяснила она, директор подаст на нас в суд и, скорее всего, его выиграет. Мы, в ее понимании, просто недопоняли ситуацию.
Впрочем, с журналистами в управлении образования Шымкента были еще менее откровенны, прямым текстом заявив, что факты не подтвердились. А чего не было - того и нет. После того как ситуация со сбором средств вышла за пределы школы, учителей, сдававших деньги, сначала обязали написать заявления, что никаких сборов не было. Затем - что было, но исключительно добровольно. А после деньги и вовсе отдали обратно. Но всем ли - никто доподлинно не знает.
В суд на жалобщиков Карлыгаш Курманбекова еще не подала, но адвокат у нее уже появился. Еркин КАХАРОВ и выступает сегодня от имени своей подзащитной, уверяя, что деньги на бюст если и собирали, то исключительно добровольно.
- Не такой она человек, чтобы незаконно деньги собирать! - аргументирует адвокат, говоря о директоре школы. - Она интеллигент, в Англии училась. К тому же обеспеченный человек. Решение собирать деньги на бюст было исключительно добровольным, принятым на профсоюзном собрании коллектива. Клич об этом бросили ветераны школы. Да и собрали всего около 200-300 тысяч тенге, которые потом раздали. В итоге спонсорами установки этого бюста выступили я и еще несколько человек, он нам обошелся в 10 млн тенге. Директор вообще не имеет к этому отношения! Бюст Онгарсыновой практически закончен, я его видел, и он будет установлен. Собиравшей деньги учительнице был объявлен выговор, но я с этим не согласен.
По словам адвоката, до заключения договора со скульптором дело так и не дошло, хотя работа уже закончена. Как и до утверждения сметы расходов. И имени скульптора, выполнившего заказ, по-прежнему никто не знает. Тем не менее пятерых усомнившихся в честности директора и обратившихся в антикор и к журналистам ждет повестка в суд. Карлыгаш Курманбекова намерена судиться с учителями, защищая свои честь и достоинство.
Откровенно говоря, сложно представить, чтобы на пустом месте сразу несколько учителей решились вслух говорить о поборах и писать заявления. Бесправие казахстанских педагогов и их бесконечное терпение - явление известное. Возможно, многие из них узнают в этой типичной шымкентской ситуации себя и их голоса станут громче.
Алиса МАСАЛЁВА, фото автора, Шымкент
https://time.kz/articles/risk/2021/12/24/hochesh-spravedlivosti-gotovsya-k-sudu
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 25.12.2021 в 19:36:54 # 788021
- Не такой она человек, чтобы незаконно деньги собирать! - аргументирует адвокат, говоря о директоре школы. - Она интеллигент, в Англии училась. К тому же обеспеченный человек.Убойный аргумент в пользу порядочности директора!
Цитата: старик от 25.12.2021 14:22:08Так же хотел написать. Сфера образования корумпированна просто жуть. Одни только родительские комитеты чего стоят.
Quote:
Quote:
- Не такой она человек, чтобы незаконно деньги собирать! - аргументирует адвокат, говоря о директоре школы. - Она интеллигент, в Англии училась. К тому же обеспеченный человек.Убойный аргумент в пользу порядочности директора!
Учителя будем поздравлять? Не удобно мы ж у нее первый.... второй... третий... год. На день рождения по сколько собираем? На новый год по сколько собираем? На день учителя по сколько? На 8 марта? На конец года? На первое сентября?
В чатах всегда спрашиваю? Вы своего налогового инспектора так же поздравляете по каждому поводу? А вашего участкового врача? А вашего банкира? А участкового полицейского? Водителя автобуса на котором каждый день ездите? Этот пиздец не прекращается, все время найдется какой нибуть родитель который прям мечтает денег собрать на подарок на копилку и пара подпевал.
Цитата: Джимбо от 25.12.2021 16:06:46В сороковой такого и близко нет. Во всяком случае в начальных классах. Максимум это букет цветов учителю от класса. Я покупаю цветы ещё и сам, дочка дарит. А про сборы денег на шторы и памятники даже и не слышал.
Учителя будем поздравлять? Не удобно мы ж у нее первый.... второй... третий... год. На день рождения по сколько собираем? На новый год по сколько собираем? На день учителя по сколько? На 8 марта? На конец года? На первое сентября?
В чатах всегда спрашиваю? Вы своего налогового инспектора так же поздравляете по каждому поводу? А вашего участкового врача? А вашего банкира? А участкового полицейского? Водителя автобуса на котором каждый день ездите? Этот пиздец не прекращается, все время найдется какой нибуть родитель который прям мечтает денег собрать на подарок на копилку и пара подпевал.
Цитата: старик от 25.12.2021 14:22:08Так же хотел написать. Сфера образования корумпированна просто жуть. Одни только родительские комитеты чего стоят.
Quote:
Quote:
- Не такой она человек, чтобы незаконно деньги собирать! - аргументирует адвокат, говоря о директоре школы. - Она интеллигент, в Англии училась. К тому же обеспеченный человек.Убойный аргумент в пользу порядочности директора!
Учителя будем поздравлять? Не удобно мы ж у нее первый.... второй... третий... год. На день рождения по сколько собираем? На новый год по сколько собираем? На день учителя по сколько? На 8 марта? На конец года? На первое сентября?
В чатах всегда спрашиваю? Вы своего налогового инспектора так же поздравляете по каждому поводу? А вашего участкового врача? А вашего банкира? А участкового полицейского? Водителя автобуса на котором каждый день ездите? Этот пиздец не прекращается, все время найдется какой нибуть родитель который прям мечтает денег собрать на подарок на копилку и пара подпевал.