Хочешь справедливости - готовься к суду

Цитата: старик от

Quote: - Не такой она человек, чтобы незаконно деньги собирать! - аргументирует адвокат, говоря о директоре школы. - Она интеллигент, в Англии училась. К тому же обеспеченный человек. Убойный аргумент в пользу порядочности директора! Quote:Убойный аргумент в пользу порядочности директора!

Так же хотел написать. Сфера образования корумпированна просто жуть. Одни только родительские комитеты чего стоят.Учителя будем поздравлять? Не удобно мы ж у нее первый.... второй... третий... год. На день рождения по сколько собираем? На новый год по сколько собираем? На день учителя по сколько? На 8 марта? На конец года? На первое сентября?В чатах всегда спрашиваю? Вы своего налогового инспектора так же поздравляете по каждому поводу? А вашего участкового врача? А вашего банкира? А участкового полицейского? Водителя автобуса на котором каждый день ездите? Этот пиздец не прекращается, все время найдется какой нибуть родитель который прям мечтает денег собрать на подарок на копилку и пара подпевал.