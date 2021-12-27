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Шымкент
В ШЫМКЕНТЕ 5 ЯНВАРЯ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ РАЗВЯЗКИ
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danilov 27 Декабря 2021 в 16:17:45
Проспект Байдибек би является одним из ведущих автомобильных магистралей Шымкента. За последние годы транспортная нагрузка магистрали значительно увеличилась. Учитывая устойчивую динамику роста города, можно прогнозировать, что проспект будет сверхзагруженным уже в ближайшие годы. Поэтому вопросу расширения пропускной способности автодороги уделяется пристальное внимание властей города.

В соответствии с комплексным планом развития транспортной отрасли города, в период с 2022 по 2023 годы на участке пересечения проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова будет возведена трехуровневая транспортная развязка. Первый этап строительства начнется 5 января 2022 года с вводом временного ограничения движения автотранспорта.

В связи со строительством объекта на восемь месяцев будет закрыто движение транспорта по обе стороны улицы Аргынбекова. С запада на восток от улицы Байтурсынова до проспекта Байдибек би, с востока на запад от светофора на пешеходном переходе до проспекта Байдибек би будет перекрыта дорога. Альтернативными магистралями для движения транспорта определены улицы Рыскулова и Толеметова.

В соответствии с техническим проектом транспортной развязки, строительство будет вестись на 700 метрах проспекта Байдибек би, 921 метре улицы Аргынбекова. По плану строительства будет построена 4-6-ти полосная автомагистраль шириной 80 метров, вдоль которой будут проложены пешеходные и велодорожки.

Акимат города Шымкент просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, в связи с обустройством дороги.

Пресс-служба акимата города Шымкент
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  Absolute 27.12.2021 в 18:21:35   # 788098
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