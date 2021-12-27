В ШЫМКЕНТЕ 5 ЯНВАРЯ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ РАЗВЯЗКИ

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danilov 27 Декабря 2021 в 16:17:45
В соответствии с комплексным планом развития транспортной отрасли города, в период с 2022 по 2023 годы на участке пересечения проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова будет возведена трехуровневая транспортная развязка. Первый этап строительства начнется 5 января 2022 года с вводом временного ограничения движения автотранспорта.
В связи со строительством объекта на восемь месяцев будет закрыто движение транспорта по обе стороны улицы Аргынбекова. С запада на восток от улицы Байтурсынова до проспекта Байдибек би, с востока на запад от светофора на пешеходном переходе до проспекта Байдибек би будет перекрыта дорога. Альтернативными магистралями для движения транспорта определены улицы Рыскулова и Толеметова.
В соответствии с техническим проектом транспортной развязки, строительство будет вестись на 700 метрах проспекта Байдибек би, 921 метре улицы Аргынбекова. По плану строительства будет построена 4-6-ти полосная автомагистраль шириной 80 метров, вдоль которой будут проложены пешеходные и велодорожки.
Акимат города Шымкент просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, в связи с обустройством дороги.
Пресс-служба акимата города Шымкент