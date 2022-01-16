Шымкентцы создали петицию с просьбой сменить акима города

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Vrangel 16 Января 2022 в 16:01:13
“Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Мы, шымкентцы, как истинные патриоты Казахстана в эти непростые для всей страны дни выражаем Вам поддержку и благодарность за решительность и отвагу в отстаивании интересов нашей Родины.
В этот сложный для нашего государства период Вы, господин Президент, можете абсолютно рассчитывать на нас, людей беззаветно любящих наш родной Шымкент, наш Казахстан. Вместе с тем мы с глубоким возмущением отмечаем тот факт, что АКИМ ГОРОДА ШЫМКЕНТА ГОСПОДИН АЙТЕНОВ провалил испытание смутой и беспорядками.
Отец города в самые тяжелые для Шымкента дни исчез из публичного поля, выпустив в народ своего заместителя ШЫНГЫЗА МУКАНА, который до сих пор не отчитался перед горожанами за полумиллиардные траты на празднование Наурыза-2021 и имеет весьма сомнительную репутацию среди шымкентцев.
Сегодня господин Айтенов рассказывает о своем героическом противостоянии террористам, однако веры ему нет. Народную веру в себя как в грамотного и безупречного представителя власти в третьем мегаполисе страны аким Айтенов подорвал давно и безвозвратно своими антинародными решениями.
Ипподром, построенный нашими отцами методом "асара" и уничтоженный Айтеновым в угоду интересам строительной компании, близкой к той самой олигополии, о которой вы говорили 11 января 2022 года в Мажилисе; построенные и строящиеся Айтеновым транспортные развязки, еще больше усугубившие ситуацию на дорогах Шымкента; снос детской спортивной площадки, построенной силами горожан и строительство на ее месте частной клиники... Это лишь небольшой перечень "подвигов" нынешнего акима Шымкента, свидетельствующих, об его полной несостоятельности как руководителя города-миллионника. Мы просим Вас освободить господина Айтенова с поста акима города”, - говорится в тексте петиции с подписью жители города Шымкента.
Стоит отметить, что городские активисты давно пытаются раскрыть глаза на работу акима и неоднократно требовали убрать его с поста, в соцсетях даже многократно публиковались материалы с говорящим хэштэгом Айтеновкет.
https://inbusiness.kz/ru/last/shymkentcy-sozdali-peticiyu-s-prosboj-ubrat-akima-goroda
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alpha_portal 16.01.2022 в 17:55:18 # 789075