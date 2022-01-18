Более 20 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте

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danilov 18 Января 2022 в 11:31:40
Сотрудники Полка патрульной полиции ДП Шымкента ведут круглосуточную работу по обеспечению безопасности дорожного движения. За прошедшие сутки в результате проведенных работ было выявлено 22 факта затемнения стекол автотранспортов. В отношении водителей составлены протоколы по части 5 статьи 590 КоАП РК.
Отметим, в соответствии с данной статьей, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также имеющими неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения полицейские просят автовладельцев быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Также сотрудники полиции призывают водителей не нарушать нормы светопропускаемости стекол автомобиля.
Комментарии, по рейтингу, по дате
или как обычно на глаз?
alpha_portal 18.01.2022 в 12:08:55 # 789183
Цитата: GoodZone от 18.01.2022 05:41:11
А у них, что приборы есть для проверки затемнения?
или как обычно на глаз?
А у них, что приборы есть для проверки затемнения?
или как обычно на глаз?
Да, есть. Еще в прошлом году они были.
Пастафариан 18.01.2022 в 12:32:45 # 789185
Цитата: Пастафариан от 18.01.2022 06:32:45
Пацаны, а кто знает что будет с г. Туркестан
Пацаны, а кто знает что будет с г. Туркестан
Сделаем из него Нью-
alpha_portal 18.01.2022 в 13:17:40 # 789187
Цитата: Пастафариан от 18.01.2022 06:32:45
Пацаны, а кто знает что будет с г. Туркестан
Пацаны, а кто знает что будет с г. Туркестан
А что с ним может быть? Я думаю тоже прошерстят денежные потоки. А так Туркестан - это административный центр. И он должен развиваться в соответствии со своим статусом. Только вот как туристический центр, уж очень завысили ожидания. Так же как и с Шымкентом завысили статус мегаполиса. Уж очень много проблем в городах, которые не решаются. Причем годами. А многие проблемы десятилетиями. Надеюсь обратят на это внимание.