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Шымкент
Скандал в полиции Шымкента
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danilov 20 Января 2022 в 13:28:09
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jumanjiqz
20.01.2022 в 13:55:56
# 789309
А вы говорите что честных полицейских не бывает, вот же он!
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Маке0912
20.01.2022 в 13:56:42
# 789310
Всегда так было раньше. Кто был не согласен увольняли или подставляли. Сейчас есть соц сети.
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