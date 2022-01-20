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Шымкент
Скандал в полиции Шымкента
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danilov 20 Января 2022 в 13:28:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 20.01.2022 в 13:55:56   # 789309
А вы говорите что честных полицейских не бывает, вот же он!
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  Маке0912 20.01.2022 в 13:56:42   # 789310
Всегда так было раньше. Кто был не согласен увольняли или подставляли. Сейчас есть соц сети.
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