Рабочий погиб на стройке в Шымкенте

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danilov 22 Января 2022 в 15:08:56
На место происшествия по адресу ул.Сасбукаева Енбекшинского района выехало оперативно-спасательное подразделение в составе 6 спасателей и сотрудники Департамента по ЧС г.Шымкент. Прибывшие спасатели выяснили, что на территории бывшей "Овощной базы" при строительстве торгового дома принадлежащий ИП «Кулиев» произошло обрушение потолочного перекрытия из беттоных плит на площади 400кв.м. На месте скончался наемный рабочий 1985г.р., уроженец Туркестанской области Сарыагашского района. Он остался под бетонными плитами. Его тело из-под завала извлекли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент. На месте происшествия работали два сотрудника ДЧС, 6 сотрудников 1 ед.техники, 1 кинологический расчет ОСО, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.