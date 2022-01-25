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Кто-то утроил каток на дороге
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danilov 25 Января 2022 в 23:41:57
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M54
26.01.2022 в 00:37:18
# 789650
"С"
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M54
26.01.2022 в 00:39:15
# 789651
Что за улица?
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Dragon
26.01.2022 в 01:38:30
# 789652
Цитата:
M54
от
25.01.2022 18:39:15
Что за улица?
Не Сайрамская? Возле Долоресс такой скат вроде есть
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Dragon
26.01.2022 в 06:46:57
# 789654
Админ, дефицит букв исправь
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