▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Шымкент
Строительство пересечения Кунаева и ЖД
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 02 Февраля 2022 в 13:36:55
1280x852
( 196.86Кб)
1280x719
( 103.68Кб)
1280x853
( 167.13Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Dron2191
02.02.2022 в 14:35:49
# 790054
Уж больно медленно проводится строительство. Особенно участок старого города давно пора заканчивать.
поощрить (6)
|
покарать
stsika
02.02.2022 в 15:00:00
# 790057
Часто прохожу на месте стройки около Магнума, движений практически никаких, людей мало, техники тоже, оооооочень медленно делают. Не уверен в быстром окончании, растянется на годы.
поощрить (3)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь