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Шымкент
Строительство пересечения Кунаева и ЖД
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danilov 02 Февраля 2022 в 13:36:55

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dron2191 02.02.2022 в 14:35:49   # 790054
Уж больно медленно проводится строительство. Особенно участок старого города давно пора заканчивать.
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  stsika 02.02.2022 в 15:00:00   # 790057
Часто прохожу на месте стройки около Магнума, движений практически никаких, людей мало, техники тоже, оооооочень медленно делают. Не уверен в быстром окончании, растянется на годы.
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