Многодетную мать осудили за продажу сына в Шымкенте

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GoodZone 04 Февраля 2022 в 08:44:39
Об этом на пресс-конференции 3 февраля сообщил председатель ювенального суда г. Шымкента Даурен Сайханов.
Многодетная мать, предположительно 89-90 года рождения, решила продать своего полуторагодовалого сына. Об этом женщина рассказала своим знакомым. Информация о продаже дошла и до сотрудников полиции города. Именно они под прикрытием бездетной семейной пары вышли на продавца. Женщина пригласила потенциальных покупателей домой, чтобы те смогли как следует осмотреть «товар».
«Сама подсудимая назначила им встречу, привела их домой. Просила полтора миллиона, но согласилась отдать за 1 млн. Когда они сторговались, полицейские отдали ей деньги. Мать собрала ребенка и отдала им. В этот момент она и была задержана. Весь процесс сделки полицейские записали на скрытую камеру», — сообщил Даурен Сайханов, председатель ювенального суда г. Шымкента.
Как оказалось, женщина находилась в разводе и одна воспитывала четверых детей. Когда родила, хотела оставить сына в роддоме, но ее отговорили. Спустя полтора года женщина решилась на страшный поступок из-за острой нехватки денег. Горе-маму лишили свободы на 7 лет, а детей передали на воспитание биологическому отцу.
Также на пресс-конференции рассказали еще об одной попытке продажи ребенка. Многодетная семейная пара в Шымкенте решила передать своего ребенка бездетной семье. О точной сумме сделки ничего не известно.
«Муж и жена имея четверых детей, уже на пятую беременность договорились отдать ребенка в хорошую семью, якобы для его же будущего. Усыновители ухаживали за женщиной во время беременности, обеспечивали продуктами питания, покупали лекарства, витамины. У нее были проблемы с документами, эта семья помогла оформить женщине документы»,- рассказал подробности Даурен Сайханов.
Через месяц другой биологическая мать решила вернуть сына, но усыновители отказали ей. Тогда женщина обратилась в полицию.
«Женщина написала заявление в полицию, что у нее забрали ребенка. Было возбуждено уголовное дело. Тут смягчающие обстоятельства — женщина сотрудничала со следствием, признала свою вину. В итоге биологическим родителям и усыновителям дали условные сроки 8 лет лишения свободы. Теперь они будут на контроле пробации 8 лет, нельзя выезжать за пределы города», — сообщил Даурен Сайханов.
Ребенка биологической матери не вернули. Приговором суда он был передан в органы опеки.
https://otyrar.kz/2022/02/v-shymkente-mnogodetnaya-mat-prodala-svoego-syna-za-1-mln-tenge/
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