Гавань прежняя, хозяин новый

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Гость 10 Февраля 2022 в 12:54:54
Новый владелец будет обязан сохранить профиль деятельности аэропорта, а также улучшить техническое состояние и модернизировать инфраструктуру, тем более аэропорт давно нуждается в реконструкции.
В декабре 2020 года аэропорт Шымкента был включен правительством страны в программу приватизации. Одни торги со стартовой стоимостью 5,2 млрд тенге не состоялись. Теперь еще одна попытка. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT, руководство рассматривает возможность участия в предстоящих торгах. При этом, как известно, SCAT ведет строительство нового терминала аэропорта. Работы уже на завершающей стадии.
Между тем шымкентские ветераны авиации выступили против продажи гавани. Аэропорт, по мнению инициативной группы, должен оставаться государственным объектом.
- Это особенно актуально после январских событий нынешнего года, когда террористы захватили и разгромили Алматинский аэропорт. Рядом с нашим аэропортом расположена войсковая авиационная часть 55652. Это стратегический объект, - считает экс-начальник службы авиационно-технической базы аэропорта Бимахан АРИНОВ.
Инициативная группа, защищая аэропорт от продажи, намерена обратиться в прокуратуру.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
https://time.kz/articles/zloba/2022/02/09/gavan-prezhnyaya-hozyain-novyj
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Стартовая цена по лоту составляла 5,7 млрд тенге.
Тендер по передаче аэропорта Шымкента в доверительное управление с правом выкупа не состоялся.
В информации о торгах указывается, что меньше двух участников тендера допустили к торгам, при этом допускалась продажа даже единственному участнику торгов.
Стартовая цена по лоту составляла 5 695 225 000 тенге, гарантийный взнос — 854 283 750 тенге.
Воздушную гавань Шымкента уже выставляли на аукцион в 2020 году. С тех пор её стартовая цена выросла. Пока объект по-прежнему находится на балансе управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента.