На горнолыжной базе Тау-Самалы лыжник на большой скорости сбил французского мальчика

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danilov 11 Февраля 2022 в 23:16:43
По словам очевидцев, иностранная семья отдыхала на горнолыжной базе в Тау Самалы близ Шымкента. На мальчика 2012 года рождения на большой скорости наехал молодой мужчина. После сильного столкновения мальчик не смог встать, и остался лежать на склоне. Первую помощь оказали очевидцы.
«Отец француз, мать русская. Жалко мальчика, ему лет 8-9. Это человеческий фактор. Когда это случилось, возле него столпился народ. Мы оказали первую помощь, наложили шины для фиксации, аккуратно переложили на санки ребенка, его увезли. На этих склонах нет никакого контроля, не было ни службы спасения, ни медиков на месте», — говорит Кайрат Пазылбеков, очевидец.
«Одно время спасатели там дежурили, но сейчас кажется их нет. Даже бинтов и шин для фиксации переломов не было у них и нет», — говорит Рафаэль Николаевич, еще один очевидец.
В самом Тау Самалы неохотно сообщили, что мужчина просто случайно задел мальчика, и помощь оказали не очевидцы, а дежурные медики. На вопрос есть ли на лыжной базе служба спасения, ответили неодназначно — «Кажется есть, мы не знаем».
После полученных травм мальчика доставили в городскую детскую больницу с закрытым переломом бедренной кости со смещением. В экстренном порядке его прооперировали.
«Вчера около 17:00 часов был доставлен ребенок, гражданин другой республики 2012 года рождения после получения травмы. После полного обследования поставлен диагноз закрытый перелом бедренной кости со смещением. В экстренном порядке была оказана первичная медицинская помощь. 11 февраля с утра в экстренном порядке прооперировали ребенка, закрытая репозиция костных отломков интромедулярный остеосинтез с гибким стержнем. На контроле на рентгенографии состояние костных отломков удовлетворительное», — сообщил Болат Нускабаев, врач- травматолог.
На сегодняшний день, по словам врачей, состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести. Мальчику наложили гипс и прописали строгий постельный режим на 1,5- 2 месяца.