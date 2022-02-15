▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Шымкент
Преступление в святом месте
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 15 Февраля 2022 в 11:40:29
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Маке0912
15.02.2022 в 12:27:38
# 790734
Ворюга- шакал обыкновенный. В мечети украл .
поощрить
|
покарать
Dimmon
15.02.2022 в 12:45:21
# 790737
не оставляйте ценные вещи в верхней одежде и автомобиле
поощрить
|
покарать
Manitu
15.02.2022 в 13:30:15
# 790742
Я думаю в мечеть ходят не для того чтобы телефоны заряжать.
поощрить
|
покарать
Софруджу
15.02.2022 в 16:45:58
# 790756
Вхожу в мечеть в час поздний и глухой,
Но не с молитвою и не с тоской.
Когда-то коврик я стянул отсюда,
А он истёрся - надо бы другой
Омар Хайям
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь