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Шымкент
Преступление в святом месте
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danilov 15 Февраля 2022 в 11:40:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 15.02.2022 в 12:27:38   # 790734
Ворюга- шакал обыкновенный. В мечети украл .
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  Dimmon 15.02.2022 в 12:45:21   # 790737
не оставляйте ценные вещи в верхней одежде и автомобиле
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  Manitu 15.02.2022 в 13:30:15   # 790742
Я думаю в мечеть ходят не для того чтобы телефоны заряжать.
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  Софруджу 15.02.2022 в 16:45:58   # 790756
Вхожу в мечеть в час поздний и глухой,
Но не с молитвою и не с тоской.
Когда-то коврик я стянул отсюда,
А он истёрся - надо бы другой
Омар Хайям
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