Момент переброса наркотиков

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danilov 15 Февраля 2022 в 17:19:11
Сотрудник учреждения, находившийся на дежурстве на посту в ЦОУ, по камере видеонаблюдения заметил машину, которая остановилась возле внешнего периметра учреждения. Из машины выбежал мужчина и направился в сторону ограждения, при этом он совершил переброс. О происшествии незамедлительно было сообщено дежурному в учреждение.
Прибывшей на место следственно-оперативной группой Енбекшинского РУП ДП г.Шымкент, обнаружены 3 свертка. В которых находились наркотическое вещество марихуана общей массой 122,6 гр., гашиш – 66,7 гр., а также таблетки и зарядное устройство.
На машину, на которой скрылся неизвестный мужчина, была дана ориентировка. Водителя задержали, сейчас он дает признательные показания, и сообщает о том, что неоднократно участвовал в попытках переброса запрещенных предметов на территорию учреждения УИС.
«В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с ДП г.Шымкент, был установлен заказчик переброса, установлены лица, финансировавшие и принимавшие участие в изготовление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ст.297 ч.2 УК РК. Проводятся все необходимые следственные мероприятия» - прокомментировал начальник ДУИС по г.Шымкент и Туркестанской области полковник юстиции Джанибеков Т.Н.
Пресс-служба ДУИС по г.Шымкент и Туркестанской области