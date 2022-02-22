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Шымкент
Шикарная жизнь в Инстаграм
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danilov 22 Февраля 2022 в 14:32:34
В департаменте полиции Шымкента провели специальное совещание на этот счёт и наказали одного слишком активного блогера в форме.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 22.02.2022 в 14:53:15   # 791252
во во своих заранее предупреждают, а гражданских мочат
поощрить | покарать
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