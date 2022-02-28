В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "СВОЙ ДОМ"

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danilov 28 Февраля 2022 в 11:32:22
Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.
Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «СВОЙ ДОМ» просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.
Пресс-служба АФМ РК
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