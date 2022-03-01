Молчание - знак спокойствия

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Гость 01 Марта 2022 в 11:06:18
Как установлено в ходе следствия, в конце прошлого года сотрудник Абайского районного отдела полиции вызвал такси с помощью мобильного приложения. В прибывшую машину он сел будучи в сильном алкогольном опьянении. Таксистам - двум мужчинам 31 и 32 лет - по пьяному делу он рассказал, что служит в полиции и выпил на дежурстве.
Мужчины тут же смекнули, что на нем можно “подзаработать”. Они заявили, что сняли его пьяного и в полицейской форме на видеорегистратор. За компромат стали требовать выкуп в размере 200 тысяч тенге, угрожая тем, что в противном случае видео с его откровениями попадет в интернет.
Деньги тот перечислил, а на следующий день написал заявление. Расследование по статье о групповом вымогательстве прошло оперативно, и шантажисты предстали перед судом. Приговором им назначено 3 года 6 месяцев ограничения свободы.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
https://time.kz/articles/risk/2022/02/28/molchanie-znak-spokojstviya
Комментарии, по рейтингу, по дате
Знак спокойствия - ходи ровно. К представителям власти и органов правопорядка требования законопослушности должны быть еще жестче.
Вот тогда и спокойствие будет. А то некоторые пи.сы считают что ментам и иже позволено больше чем холопам.