28.02.2022ж.Қала әкімінің қаулысы қате ме?

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danilov 02 Марта 2022 в 10:16:51
Все цивилизованные города стремятся сделать велодорожки , а у нас хотят запретить
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну а если по теме, то здесь проблема не в велосипедных дорожках, а в сознании людей, менталитет у нас такой, что на колёсах, что пешие, не уживаются ни как! Нужно чтобы пешеходные и велосипедные дорожки отдельно друг от друга проводили, чтобы вообще не пересекались, вот чтобы растояние между ними 2 км чтобы было!
В других странах пешеходы и велосипедисты нормально уживаются, а у нас прям катастрофа!