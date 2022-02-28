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Шымкент
28.02.2022ж.Қала әкімінің қаулысы қате ме?
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danilov 02 Марта 2022 в 10:16:51


Все цивилизованные города стремятся сделать велодорожки , а у нас хотят запретить
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 02.03.2022 в 12:08:57   # 792596
Ведущая новостей в начале видео сообщает новость так, как будто о войне объявляет, прям вохдух содрагает!
Ну а если по теме, то здесь проблема не в велосипедных дорожках, а в сознании людей, менталитет у нас такой, что на колёсах, что пешие, не уживаются ни как! Нужно чтобы пешеходные и велосипедные дорожки отдельно друг от друга проводили, чтобы вообще не пересекались, вот чтобы растояние между ними 2 км чтобы было!

В других странах пешеходы и велосипедисты нормально уживаются, а у нас прям катастрофа!

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