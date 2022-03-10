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Шымкент
Шымкентские велосипедисты против передачи велодорожек пешеходам
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danilov 10 Марта 2022 в 10:28:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 10.03.2022 в 10:51:19   # 794094
Против они или нет-не изменится ровным счетом ничего. Так же как и раньше, велосипедисты будут ездить по тротуарам, как и пешеходы будут по велодорожкам бродить. А вот ограничивать/отрезать проезжую часть в угоду 10 велосипедистам считаю полным маразмом.
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  GoodZone 10.03.2022 в 12:00:13   # 794107
Я бы предложил вело-самокато-мопедистам и пешеходам начать соблюдать ПДД, они и для них написаны тоже. А автомобилистов - уважать других автомобилистов, пешеходов и прочих участников движения. Взаимное уважение сильно облегчает жизнь всем участникам данного процесса. А вот эти обращения ни к чему не приведут... Как говорится, начни с себя...
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  jumanjiqz 10.03.2022 в 14:31:50   # 794122
Несколько картинок на злобу дня
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  jumanjiqz 10.03.2022 в 14:32:01   # 794123
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  jumanjiqz 10.03.2022 в 14:35:50   # 794124
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