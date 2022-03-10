Шымкентские велосипедисты против передачи велодорожек пешеходам

Против они или нет-не изменится ровным счетом ничего. Так же как и раньше, велосипедисты будут ездить по тротуарам, как и пешеходы будут по велодорожкам бродить. А вот ограничивать/отрезать проезжую часть в угоду 10 велосипедистам считаю полным маразмом.
Я бы предложил вело-самокато-мопедистам и пешеходам начать соблюдать ПДД, они и для них написаны тоже. А автомобилистов - уважать других автомобилистов, пешеходов и прочих участников движения. Взаимное уважение сильно облегчает жизнь всем участникам данного процесса. А вот эти обращения ни к чему не приведут... Как говорится, начни с себя...