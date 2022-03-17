Касательно ситуации в спецЦОНе г. Шымкент

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danilov 17 Марта 2022 в 13:50:34
Это связано с тем, что на одном из двух имеющихся в городе автодромов производился ремонт оборудования. Сам спецЦОН работал в штатном режиме и принимал клиентов на услуги по перерегистрации авто и сдаче теоретического экзамена.
С конца февраля автодром возобновил свою работу и начал принимать клиентов по всем категориям вождения. Однако, за это время скопилось количество граждан, желающих сдать практический экзамен. Ситуацию усугубляет и то, что в спецЦОН №1 обращаются не только жители города Шымкент (численность населения – около 1 млн человек), но и всей Туркестанской области (численность населения – свыше 2 млн человек).
Учитывая большой наплыв, в настоящее время график работы спецЦОНа продлен. Также выделена дополнительная машина на прием экзамена по категории С1.
Параллельно прорабатывается вопрос с ДП г. Шымкент по временному комиссионному проведению практического экзамена, на период установки gps-датчиков на транспортные средства категории С-1.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время решается вопрос открытия спецЦОНа в Туркестанской области.
По итогам инцидента правонарушений со стороны клиентов зафиксировано не было. Повреждений на объекте также нет.
Дополнение: 19, 20 и 23 марта спецЦОН №1 г. Шымкент будет работать в штатном режиме с 8.00 до 19.00.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 17.03.2022 10:00:34
Ну раз скопление людей значит денежная река и в казну и мимо казны. И неизвестно кто больше тут поимеет государство или "бизнесмены" от "услуг".
Ну раз скопление людей значит денежная река и в казну и мимо казны. И неизвестно кто больше тут поимеет государство или "бизнесмены" от "услуг".
Вижу тоже любитель посчитать чужие деньги!?
А я был лучшего мнения о Вас!