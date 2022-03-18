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Шымкент
Возможные члены ОПГ задержаны по делу о порно-трансляциях в Шымкенте
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danilov 18 Марта 2022 в 10:46:37
«В ходе мониторинга социальных сетей в июле прошлого года наши оперативники выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн. Мы заинтересовались этой информацией и в течение полугода проводили все необходимые розыскные мероприятия. В результате вышли на жителей городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент, среди которых пять граждан Кыргызстана и шесть Казахстана», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Шымкента Арман Бейсенбаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 18.03.2022 в 11:18:39   # 795108
Какие же это преступники? Это просветители
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  mitrich78 18.03.2022 в 11:24:26   # 795109
а где доказательства?
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