В Шымкенте выявлена финпирамида "GAP"

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danilov 24 Марта 2022 в 09:59:32
Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой
помощи для приобретения жилья или автомашины.
В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера
пресечения в виде «содержание под стражей».
За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная
ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения
свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Уважаемые граждане будьте внимательны и осторожны! Не выкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Пресс-служба АФМ РК
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