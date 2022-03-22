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Шымкент
В Шымкенте выявлена финпирамида "GAP"
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danilov 24 Марта 2022 в 09:59:32
АФМ выявлена очередная финпирамида под видом производственного кооператива "GAP" на этот раз в Шымкенте

Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой
помощи для приобретения жилья или автомашины.

В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера
пресечения в виде «содержание под стражей».

За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная
ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения
свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Уважаемые граждане будьте внимательны и осторожны! Не выкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Пресс-служба АФМ РК
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