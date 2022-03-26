В Шымкенте некому строить дороги

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danilov 26 Марта 2022 в 14:28:31
Дефицит кадров в дорожно-строительной отрасли порождает плохие дороги в Шымкенте, говорят специалисты.
В городе не хватает инженеров, геодезистов, картографов, механиков, проектировщиков. Об этом заявили в национальном Центре качества дорожных активов. Некоторые из них востребованы сезонно – весной и летом, когда в городе полным ходом идёт строительство дорог. Нехватка специалистов исчисляется сотнями. Причём не хватает не только тех, кто строит, но и тех, кто качество дорог проверяет, сообщает otyrar.kz.
"По всем направлениям у нас сейчас не хватает специалистов. Ну и сами видите последствия: там ямы получаются, там просадки. Это всё из-за дефицита специалистов. А сказать, что у нас материалы не соответствуют, нельзя. У нас материалы есть, только битум, у нас сырье привозят", – говорит директор филиала Центра качества дорожных активов Мухтар Дуйсембеков.
Поэтому дороги чаще всего строят непрофессионалы, а качество построенного оставляет желать лучшего. В результате на шымкентские дороги очень много нареканий. А между тем дорог в Шымкенте становится все больше.
"Бывали такие случаи, что на строительстве замечаешь, что человек не специалист своего дела. То есть он юрист, например, или учитель, а в строительстве самоучением занимается", – говорит инженер Руслан Кубенов.
Готовить специалистов хотят со школьной скамьи. Школьникам разъясняют все преимущества дорожной профессии. Это должно помочь восстановить баланс на рынке специалистов.