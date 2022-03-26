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Шымкент
В Шымкенте некому строить дороги
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danilov 26 Марта 2022 в 14:28:31
В городе не хватает инженеров, геодезистов, картографов, механиков, проектировщиков.
Дефицит кадров в дорожно-строительной отрасли порождает плохие дороги в Шымкенте, говорят специалисты.

В городе не хватает инженеров, геодезистов, картографов, механиков, проектировщиков. Об этом заявили в национальном Центре качества дорожных активов. Некоторые из них востребованы сезонно – весной и летом, когда в городе полным ходом идёт строительство дорог. Нехватка специалистов исчисляется сотнями. Причём не хватает не только тех, кто строит, но и тех, кто качество дорог проверяет, сообщает otyrar.kz.

"По всем направлениям у нас сейчас не хватает специалистов. Ну и сами видите последствия: там ямы получаются, там просадки. Это всё из-за дефицита специалистов. А сказать, что у нас материалы не соответствуют, нельзя. У нас материалы есть, только битум, у нас сырье привозят", – говорит директор филиала Центра качества дорожных активов Мухтар Дуйсембеков.

Поэтому дороги чаще всего строят непрофессионалы, а качество построенного оставляет желать лучшего. В результате на шымкентские дороги очень много нареканий. А между тем дорог в Шымкенте становится все больше.

"Бывали такие случаи, что на строительстве замечаешь, что человек не специалист своего дела. То есть он юрист, например, или учитель, а в строительстве самоучением занимается", – говорит инженер Руслан Кубенов.

Готовить специалистов хотят со школьной скамьи. Школьникам разъясняют все преимущества дорожной профессии. Это должно помочь восстановить баланс на рынке специалистов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 26.03.2022 в 15:52:55   # 795828
все сразу хотят стать директорами и акимами
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